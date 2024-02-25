李泓蘭：兩岸融合發展必然是兩岸同胞福祉

全國台企聯常務副會長兼婦委會主委、大健康工委會副主委，中華兩岸康養協會理事長李泓蘭（中評社 海涵攝） 中評社北京2月25日電（記者 海涵）全國台企聯常務副會長兼婦委會主委、大健康工委會副主委，中華兩岸康養協會理事長李泓蘭2月24日在2024年“慶元宵·迎團圓”台商聯誼活動期間接受媒體聯合採訪。她表示，兩岸相互融合發展，必然是兩岸同胞福祉。



李泓蘭出生於台灣台北，八九十年代她跟隨父親回到祖籍浙江台州投資創業。三十多年來她緊跟大陸發展步伐，不僅成就了自己，也幫助更多台青“登陸”發展。“可以說，包括我在內的廣大台商是兩岸關係發展的先行者，是兩岸交流合作的實踐者，也是兩岸和平紅利的獲利者。”



“在大陸發展我們很有幸福感！”李泓蘭積極將在陸發展機遇和經驗分享給台灣青年，她十分熱情地鼓勵台青來大陸發展。“雖然兩岸的和平統一不能一蹴而就，但我相信只要我們代代接力、生生不息的延續並推動，它必將實現。”



“今天宋濤主任在講話中對台商在大陸的經濟貢獻表示肯定，這也讓我們更有信心在大陸持續發展。”李泓蘭告訴記者，如今她又響應國家政策，投入了大健康產業，是一個兩岸優勢互補、合作共贏的產業。一方面，台灣較早開始應對老齡化問題，不僅借鑒了歐美、日本的成功康養經驗，更重要的是它將中華傳統人文關懷理念與內涵融入到照護理念中，形成了最符合中國國情的養老模式，秉承了中華民族孝親敬老的傳統美德。同時，它有完整的跨領域整合產業鏈，及精準健康的資源優勢。另一方面，大陸大健康產業呈蓬勃發展之勢，為廣大台商台企提供了大資金、大平台、大市場。因此，兩岸相互融合發展，必然是兩岸同胞福祉。