美共和黨初選轉戰南卡 黑利繼續挑戰特朗普

中評社北京2月24日電／美國2024年總統選舉共和黨初選24日轉戰南卡羅來納州，美國前常駐聯合國代表妮基·黑利繼續挑戰美國前總統特朗普。



新華社報導，儘管特朗普被一系列法律爭議纏身，但他在共和黨內地位穩固，今年該黨初選開始以來，他未嘗敗績，並在南卡羅來納州民調中大幅領先於黑利。該州投票站將於24日傍晚關閉，美國主流媒體預計將於當晚根據測算結果宣佈勝者。



黑利出任美國常駐聯合國代表前是南卡羅來納州州長，她在該州投入大量資源造勢拉票，希望在“主場”延阻特朗普前進勢頭。儘管越來越多的共和黨人呼籲黑利退選，但她已明確表示將在南卡羅來納州初選後繼續競選美國總統。



近期民調顯示，南卡羅來納州選民最重視的問題是經濟，移民和教育並列第二，隨後是醫保、犯罪等。在該州格林維爾市，選民沃特斯對新華社記者說，美國“現在面臨很多混亂”，其政策讓年輕人感到失望。



美國現任總統拜登正領跑民主黨選戰，他的黨內挑戰者僅剩國會眾議員迪安·菲利普斯。專業人士普遍預計，拜登將再次成為民主黨總統候選人。黑利表示，她對特朗普重返白宮感到擔憂，但對拜登連任有更多擔憂，還稱“這兩人所做的一切就是給我們帶來混亂和分裂”。



初選是美國總統選舉的第一階段。初選結束後，民主黨和共和黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。