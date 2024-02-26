蕭天流：未來兩岸海上執法兵戎相見風險上升

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月26日電（記者 方敬為）針對大陸漁船翻覆事件相關效應，台陸軍退役少將蕭天流接受中評社訪問表示，就執法面而言，相信台“海巡署”摻雜政治成分的可能性低，只是沒有影像證據理虧，加上兩岸無互信，導致執法意外上升為政治事件，甚至陸方公開否認金廈“禁、限制水域”，可預見未來兩岸海上執法的衝突頻率上升，擦槍走火、兵戎相見的風險不容小覷。



蕭天流認為，關鍵還是在於兩岸關係失和，一有風吹草動、突發事件，就容易往對立、對抗的方向演變，這其實對金門、廈門好不容易所建立起來的關係相當不利，當金廈水域的現狀因此改變，大陸海警與台灣海巡開始在金廈之間較勁行政管轄權，雙方的戒心與敵對意識恐怕提昇至劍拔弩張的型態，最後就是兵戎相見，相關風險，不容小覷，甚至大陸方面進一步將做法推進到台海，台灣的外島基本上都將陷入安全隱憂。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



對於2月14日在金門海域漁船事件，台灣“海巡署”原先對外稱一切合乎程序，否認執法過當，但一方面又提不出影像證據佐證，而在金門地檢署介入調查後，才發現海巡艇有與漁船碰撞的事實，加上2名生還的漁民返陸後指證被撞，事件上升至兩岸政治角力。

