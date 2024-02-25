快評：大陸掌握實現國家完全統一的戰略主動

中評社快評/中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧日前在北京召開的全國對台工作會議上強調，“要把思想和行動統一到黨中央對台海形勢分析判斷和對台工作決策部署上來，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動”。



“掌握實現祖國完全統一的戰略主動”，既是這些年大陸對台灣工作的現實，也是對未來對台工作的要求。2023年3月王滬寧在參加十四屆全國人大一次會議台灣代表團審議時就表示，“黨的十八大以來，習近平總書記就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略，我們進一步掌握了實現祖國完全統一的戰略主動”。一年來，正如王滬寧所說，大陸對台工作銳意進取、克難前行，推動兩岸關係取得新進展，鞏固擴大國際社會堅持一個中國的格局。未來面對複雜的國家統一情勢，還需要進一步鞏固和強化這種“戰略主動”。



具體而言，無論是應對美國等外部反華勢力的干擾影響，還是針對島內“台獨”分裂勢力的分裂活動，或者在各種內外阻力下推動兩岸關係和平發展、融合發展等，都需要有“戰略定力”和戰略主動。



其實這些年來，在兩岸關係發展充滿變數、台海局勢持續緊張的情況下，大陸仍不斷表示掌握兩岸關係發展的主導權和主動權，強調“中國終將統一，也必然統一”，就是對“掌握實現國家完全統一的戰略主動”充滿信心，當然這種“戰略主動”還需要進一步鞏固和強化。

