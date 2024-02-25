絕地逆轉！國乒女隊世乒賽六連冠

2月24日，冠军中国队在颁奖仪式上合影。（图片来源：新华社） 中評社北京2月25日電／據新華社報導，24日，中國女隊3：2艱難戰勝日本隊，奪得2024年釜山世界乒乓球團體錦標賽女團冠軍，實現六連冠。



孫穎莎賽後對全場說：“能夠連奪冠軍還是非常開心，這個冠軍不屬於我們五個人，屬於整個中國乒乓球隊。非常感謝大家，現場為中國加油的每一位你們。祝大家元宵節快樂！”



本場中國隊孫穎莎、陳夢、王藝迪先後登場，迎戰由張本美和、早田希娜、平野美宇組成的日本隊。



孫穎莎此前與張本美和交手三次保持全勝。此番再戰，年僅15歲的張本美和稍顯拘謹；孫穎莎則充分發揮發球和線路變化，以3：0拿下，為中國隊打出強勢開局。



第二盤，陳夢擅長的反手攻防未能自如運用。早田希娜先失一局後連扳三局，取得兩人交鋒史上的首場勝利。第三盤，王藝迪對陣平野美宇，後者打得積極主動，相持球命中率更高，以3：0幫助日本隊把盤分反超為2：1。



中國隊已無退路。世界排名第一的孫穎莎再度登場，衹有取勝才能保住奪冠希望。面對此前連續12次戰勝過的早田希娜，孫穎莎首局氣勢逼人，打出11：2的懸殊比分。此後兩局，她攻防銜接流暢，對手後兩局分別拿到7分、6分。



2：2，雙方回到同一起跑線。



決勝盤，陳夢對陣張本美和，這是兩人職業生涯首次交鋒。首局比賽，陳夢仍未找到手感，4：11告負。此後，她漸入狀態，反手攻防持續有力，並多次通過發球變化拿到關鍵分，接連拿下兩局，從比分和氣勢上扭轉了局面。第四局，她戰至10：7拿到冠軍點，隨後用一記發球直接得分幫助中國隊成功衛冕。



賽後，觀眾席響起《紅旗飄飄》的合唱。賽場內，中國隊第23次舉起考比倫杯！