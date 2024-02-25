專家：俄烏衝突影響外溢

（圖源：央視新聞客戶端） 中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，在過去的2023年，德國、英國、法國、意大利，幾個歐洲大國的經濟增長水平沒有一個超過1%，德國還出現了負增長。相比之下，西方陣營的老大美國去年經濟增速超過了2%，受西方集體制裁的俄羅斯則在2023年增長了3.6%，增速高於任何一個七國集團國家。北京外國語大學區域與全球治理研究院教授崔洪建表示，該數據直觀地反映出歐洲、俄羅斯和美國三方究竟是誰獲益、誰受損。



轉型期遇俄烏衝突 歐洲經濟成最大受害者



北京外國語大學區域與全球治理研究院教授崔洪建：歐洲是受到這場俄烏衝突外溢效應，尤其在經濟領域衝擊最直接也是損失最大的地區。現在歐洲仍面臨能源安全的問題，在切斷和俄羅斯的能源聯繫之後，現在歐洲能源成本上升帶動了其整個經濟結構的調整，但短期內歐洲又難以獲得足夠穩定的市場支撐，所以接下來對歐洲經濟來說還會是一個非常煎熬的時期。



俄經濟體現戰時特徵 美借危機牟利



北京外國語大學區域與全球治理研究院教授崔洪建：目前俄羅斯轉向了戰時經濟，由於對西方制裁採取了應對措施，整個經濟基本面是比較穩定的；而且能源和資源豐富，幫助俄羅斯未來有更穩定的經濟表現。但是對俄羅斯經濟來說也有隱憂，因為轉向戰時經濟，對俄整個經濟的體系還是有一定的破壞作用。而目前美國的整個政策導向是在充分地利用這場危機，在經濟上得到好處。



（來源：央視新聞客戶端）