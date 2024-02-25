工聯會擬兩會建議　倡上調內地客免稅額

图：工联会表示会在“两会”提出21项建议及提案，当中多项与旅遊及经济相关。（图片来源：大公报） 中評社北京2月25日電／據大公報報導，2024年全國兩會將分別於3月5日、3月4日召開，工聯會昨日舉行“兩會前瞻”記者會，介紹工聯會將在兩會提交的21項建議、提案和社情民意等，包括：上調來港內地遊客免稅額；恢復並擴大內地來港遊客“一簽多行”；建議國家開發銀行於香港定向發債，推動成立保證回報強積金計劃的提案等，希望可以推動香港融入國家發展大局，融會灣區，貫通全球。



港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北建議，將內地遊客的個人物品免稅限額提升至3萬元，參考海南離島旅客每年每人免稅購物額度10萬元的做法，旨在提升香港的購物吸引力，促使旅遊業和相關行業健康發展，進一步鞏固其作為“購物天堂”的優勢。他建議恢復深圳“一簽多行”政策並建立評估體系，逐步推廣至大灣區更多城市，實現區域一體化；並應加快完善“兩地一檢”機制，提高通關效率。



建議邀區議員到北京體驗學習



全國政協提案委員會副主任、工聯會理事長黃國建議推出“中華人民共和國香港特別行政區永久居民身份證”，技術標準兼容中國居民身份證，即18位數字編碼，以及回鄉證、港澳居民身份證，“三證合一”，給予中國籍香港永久居民身份的港人；由國家開發銀行在香港定向發債，參照特區政府銀發債券的模式發行保證跑贏通脹的債券，中資保險公司積極配合，推出保證回報強積金計劃。黃國同時建議優化內地與香港跨境匯款機制，包括適度提高港澳居民每年結匯便利化額度等；同時讓特區政府駐內地辦事處協助港人相關求助和解難，做好民心工程。



全國政協委員、工聯會秘書長馬光如建議全國政協能邀請全港區議員到北京體驗學習，包括到全國政協及相關單位參觀學習政治協商的制度、歷史，從而提高議員的政治責任擔當意識等；在香港為外國遊客辦理“中國旅遊一卡通”，作為內地重點旅遊景區的通行證，推動外國遊客開展“香港─內地”聯乘旅遊等。