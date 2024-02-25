﻿夏寶龍來港考察：發揚獅子山精神

左图：夏宝龙主任昨日到将军澳一间酒楼与地区人士一起饮早茶，主动向茶客拜年。右图：夏宝龙主任昨日在行政长官李家超陪同下，近观象徵自強不息、同舟共济香港精神的狮子山。（图片来源：大公报） 中評社北京2月25日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日繼續在香港進行考察調研，本港政、商界人士認為，夏寶龍首三日的考察行程安排非常充實，強調了中央對香港獨特地位優勢包括國際化優勢的重視和維護，提振香港社會信心。香港各界更加要自強不息，用好“一國兩制”下的獨特優勢，發揮獅子山精神，同舟共濟，用實際行動為香港發展、國家建設做出更大貢獻。＼大公報記者 龔學鳴、李清



夏寶龍首三日的行程包括考察了機場中央控制中心以及國際調解院籌備辦公室，亦與20多位香港企業家代表座談，聽取大家對香港經濟發展的意見建議，並進行互動交流。



夏寶龍在與香港企業家代表座談時表示，實現香港由治及興需要社會各界團結一致謀發展。香港企業家有著與香港共奮進的拚搏精神、熱心社會事務的責任擔當和積極參與國家建設的愛國情懷，在香港保持繁榮穩定和國家改革開放進程中發揮了重要作用。中央長期堅持“一國兩制”方針，高度重視發揮香港的獨特地位和優勢，將一如既往全力支持香港發展。希望大家堅定發展信心，發揚優良傳統，積極支持行政長官和特區政府依法施政，用實際行動為香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。



克服困難 自強不息拚經濟



港島東立法會議員梁熙認為，從夏主任首三天行程可見，他既考察了香港的傳統優勢，亦昭示著未來的發展方向。首兩天考察了機場中央控制中心以及國際調解院籌備辦公室，標誌著香港正積極鞏固及發展在“十四五”規劃中，國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心的重要發展方向。相信香港的航運服務以及法律專業一直具國際領先水平，值得香港好好保持，並更積極利用這個優勢參與“一帶一路”發展。



梁熙說，夏主任深入社區，視察了多個地方民情，不論是坑口飲茶、西貢海鮮街以及獅子山公園，都是市民及旅客會前往的地方。這反映了夏主任十分接地氣、懂行情，瞭解香港各區的獨特文化，亦代表了香港要更著力發展好地區特色，以新方向發展好經濟。正如夏主任特別考察的獅子山公園，背後就代表了香港自強不息、同舟共濟的獅子山精神，相信在特區政府的帶領下，我們一定可以克服一切困難，發揮優勢，為香港為國家帶來更大貢獻。