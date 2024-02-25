作家的飲食美學：《粵菜記》的文化底蘊

《粵菜記》 盛慧 著 人民文學出版社 花城出版社（圖源：光明日報） 中評社北京2月25日電／據光明日報報導，盛慧曾是《佛山文藝》的一名編輯，他由編輯到作家，由小說到散文，書出了一本又一本。每當收到盛慧的書，我心頭都會湧上一股驚喜。轉為專業作家後的盛慧，更習慣在文字裡穿梭，已經不限於文學想象，紀實、歷史等綜合的書寫，讓他的文筆縱橫馳騁，游刃有餘。收到他的新書《粵菜記》，讀來讓我對這位作家佩服有加。



《粵菜記》不是一本簡單記錄粵菜做法的書，而是飽含著作家盛慧審美特質、個人經歷和飲食體驗的書。這本書體現了作家綿長細密的寫作風格、熱愛生活的執著態度、看透世事的洞察眼光。在作者汪洋恣肆的文字裡，你感受到的不僅是一盤盤粵菜的美味，還有深藏其後的故事和歷史的滄桑巨變，以及嶺南的人文風情。



這是一本緊扣粵菜的書。打開該書，幾張粵菜的插圖，或許馬上就能勾起讀者的食欲。叉燒、大盆菜、黑金流沙包、黃鱔煲仔飯、燒鵝、梅菜扣肉、順德魚生、甜蝦茶水蛋——這些菜品，馬上勾起我美好的回憶。吃在嶺南，美好的食物總給人無限的聯想。“幸福只給予懂得幸福的人”，在盛慧的世界裡，飲食的餘味長，在恰似雨後入空林的飲食體驗裡，生於江南的盛慧，在嶺南感受到的不只是“暖心最是家常味”，更在嶺南的“美食深處”找到了“故鄉”。童年的味蕾，總是難以忘懷，在盛慧的童年記憶裡，外公外婆的美食誘惑、吃鹵菜的美好感覺，在粵菜裡得到重新回味和延伸。粵菜，一頭連接著嶺南的美味，一頭牽掛著故鄉的親情。盛慧的書寫，生怕丟下任何一道粵菜，舉凡庭宴美食、民間妙品，盛慧都會一一道來。這是一位美食家的自述，也是一位饕餮者的忘形。在盛慧的眼中，粵菜是美的化身，其色、其香、其味、其氣，藏著那麼多動人的故事，涵蓋了那麼多令人驚奇的地域風情，盛慧之眼，是作家悲天憫人的一縷馨香，是一盤美食中的花草點綴，是讀書人喜歡的一簾風雨的空明。粵菜在盛慧的書寫裡獲得了新生。



這也是一本著意於文化書寫的書。常人寫菜，寥寥數語，簡明扼要就把一個菜品介紹完了。汪曾祺先生寫飲食的小品，多有禪意。書寫中隨意散淡，文字多有幾分空明。盛慧反其意而用之，對每一種菜品的介紹，不只介紹菜品的做法，也把這個菜的歷史講述出來。濃墨重彩之中，書寫出適合現代讀者審美習慣的飲食故事。從食材的來歷和采集到做菜的歷史和變遷，從一菜妙品的經驗延伸到菜品的味道，寫雞不限於雞，狀魚不限於魚。作者旁征博引，引古書，談名人，講故事，說風情。圍繞著一個菜品，把故事講足，讓歷史說話，讀來饒有趣味。如其《花果如饌 秀色可餐》一文，寫嶺南人善用花果入饌。菊花能與各菜合作，夜香也能與諸菜並品。荔枝入菜堪稱一絕，鳳眼能讓凡菜成為上品，陳皮則催開天下菜品之味。如此書寫，讓讀者在感同身受中體驗粵菜的深邃。《做魚最服順德人》把順德人做魚的功夫描述得淋漓盡致。筆者只知順德做魚的鮮美，現在讀到盛慧從“後廚”偷來的技藝，真是大開眼界。

