農業農村部組織實施專項行動　力爭糧油豐收

在江西省南昌市新建區聯圩鎮連前村，當地農戶在田間收割早稻（2023年7月24日攝，無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京2月25日電／據人民日報報導，近期，農業農村部組織實施奮戰120天奪取夏收糧油豐收行動，派出工作組和科技小分隊從“雨水”至“夏至”集中開展生產指導、單產提升、防災減災、病蟲防控等工作，力爭夏糧豐產豐收，為全年糧油生產夯實基礎。



據悉，行動將緊緊圍繞糧油高產穩產、高位增產，突出重點區域、緊盯關鍵農時，狠抓田間管理、強化防災減災，全力以赴打贏夏收糧油豐收第一仗。行動具體包括3項內容：一是下沉一線包省包片活動。在關鍵農時深入包聯省份，指導春季田管、防災減災、病蟲防控、面積落實，協調解決地方在農資供應、政策落實、田間管理、防災減災等方面的問題。二是小麥油菜大面積單產提升行動。指導各地細化單產提升關鍵措施，扎實推進各項重點任務，加強示範引領、措施落實、社會化服務和機收減損，確保小麥油菜單產提升開好局起好步。三是科技小分隊指導服務一月行。組織科技小分隊深入生產一線，制定發布小麥油菜春季田管、防災減災、病蟲防控等技術意見，舉辦相關技術培訓，指導落實關鍵技術，幫助解決生產技術問題。



（來源：人民日報）