肇興侗寨：寨如舫舟　歌勝天籟

肇興侗寨內的智團鼓樓。陳冠合攝（圖源：光明日報） 中評社北京2月25日電／據光明日報報導，“早聞侗歌美，不知訪肇興。”貴州省黔東南州黎平縣肇興村是中國最大的侗寨，如果想聽地道的侗族大歌，一定要去這裡。大年初二，出從江高鐵站，記者乘車穿行在森林中的旅遊公路，兩側高大的水杉樹“列隊”迎客。約莫20分鐘，遠遠看到葱綠掩映的一排氣勢恢宏的侗族鼓樓，陣陣蘆笙樂、禮炮響、攔門酒聲傳來，肇興村到了！



“龍來嘍！”當裹著青布頭帕、身著盛裝的精壯漢子們手擎五彩龍身，在喧天鑼鼓和蘆笙歌中，上下翻飛在石板路和花橋上時，節日的焰火已映紅了肇興侗寨的夜空。“如不唱歌可惜歌……”寨內鼓樓下，黎平縣9支歌隊競相一展歌喉，用悠揚的旋律迎接四方賓客，這座千年古寨在天籟之音中來迎來新的年歲。



肇興侗寨依山選址、臨水而建。群山中難得有這麼一塊上好的“壩子”，兩條山溪從東、南的高山峽穀中奔流而來，在村寨中匯成了肇興河。古往今來，肇興人把居住地視為一條“巨船”，載著穀地中的千家住戶，穿越時光。據《肇興陸氏族說》記載，肇興村始建於北宋雍熙三年（986年）。算起來，侗家人乘“船”落寨於此已有千餘年。



“凡是侗人靠勤快，平地也挖陡也翻。哪裡有水是活處，正是繁衍地段，往後不憂愁。”寨門外的梯田裡，冬日油菜花開得正艶，不時飄來悠揚的侗歌聲。在“飯養身，歌養心”的侗家，水稻是傳統農作物和主要收入來源，稻、魚、鴨的種養模式世代延續、傳承至今。待到穀雨時節，梯田上了水，村民們又將迎來新一年的勞作。



行至寨內，村落主街道將村寨分成兩邊。縱橫交錯的街巷或鋪墁著青石，或鑲嵌有鵝卵石，幽靜地通往各家各戶。寨中房屋多為穿鬥式幹欄建築，吊腳高懸地面，通風乾燥，冬暖夏涼。樓柱用上好的杉木建造，四壁用杉木板開槽密鑲。更為講究的人家，房屋裡裡外外都塗上桐油，乾淨又亮堂。



頂覆小青瓦的吊腳樓，一般為三層五開間以上，許多已有百年“房齡”。如今，臨街的一層大多用作了商鋪。踏著木質樓梯登上二三層，修舊如舊的高超技藝，讓人很難察覺到歲月的痕跡。肇興村黨支部書記陸衛敏驕傲地說：“房前屋後都搞得漂漂亮亮，大家看了心裡哪能不歡暢！”



吊腳木樓簇擁下，5座保存完整的侗族鼓樓聳立於寨中。以鼓樓為標誌，村中12個姓氏人口相聚而居，在明洪武時期就已形成了五大“樓團”。處村寨中心“船篷”位置的智團鼓樓，樓頂呈“樂山式”四方倒水型，頂脊中央塑置一光芒四射的紅日，兩端翹角各塑一只捕魚的曾江（侗語，意為鷺鳥），其頭望外而尾朝裡，象徵樓團人的圖騰與願望。

