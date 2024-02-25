元宵燈會＋市集　黃大仙吸引中外遊客

上图：黄大仙祠举办元宵会，充满节日气氛。下图：黄大仙祠在元宵节非常热闹，人头湧湧。（图片来源：大公报） 中評社香港2月25日電／據大公報報導，昨日是元宵節，本港多處都舉辦大型元宵䌽燈會，黃大仙祠昨日舉辦元宵晚會，黃大仙廣場亦推出元宵市集，吸引了不少中外遊客游玩。有攤檔檔主表示，不少外國遊客喜愛和購買傳統工藝品，感覺中國傳統文化越來越受歡迎。



黃大仙祠昨日舉辦元宵晚會，游玩的市民絡繹不絕，有人帶著風車逛廟會，祈求行個好運；有小朋友戴著應節的小燈籠和父母一起游園賞燈、猜燈謎。黃大仙廟宇廣場亦舉辦18區日夜都繽紛活動“黃大仙元宵燈Fun樂市集”，有超過80個攤檔進駐，除了五彩繽紛的元宵節燈籠，還有特色美食、手工藝品和裝飾品。



遊客：新奇有趣 每樣都想嘗試



來自保加利亞的Lyubo首次來港，他說，黃大仙祠作為香港著名的景點，是他在港游玩的第一站目的地，恰逢元宵節，他見到祠內外布置了各式各樣的傳統燈飾和節日裝置，感覺十分新奇有趣，不停到處打卡留念。他感覺到香港很重視傳統節日，文化氛圍濃厚，極具魅力，在市集見到不少傳統特色小食，想每樣都嘗試一下。



在港工作的意大利人Diego，昨日趁著元宵這個中國情人節，偕女友到黃大仙逛廟會和祈福。他向大公報記者說，今次已經是第二年在元宵節到黃大仙祈福，覺得這裡非常熱鬧，很有節日氣氛。他在香港生活後，更想體驗不同的中國傳統節日。



在黃大仙廟宇廣場的市集，有不少攤位售賣別具傳統文化特色的手工藝品，其中，木子工作坊攤檔主要售賣用毛線鈎織的飾品，花燈造型的飾品熱銷。檔主Monique向大公報記者說，相較以往進駐的一些小型市集，今次生意和人流是以往的2至3倍，入夜後，游人的消費力更高，感覺大家都好撐夜經濟。



中國非物質文化遺產工作坊攤檔就有售賣北京著名的傳統工藝品景泰藍畫，以及黏土花，負責人李小姐向大公報記者說，外國遊客對中國傳統的手工藝品很好奇，圍觀拍照問價，並希望瞭解背後的文化。市集前天舉辦首日，有外國人花費200多元購買了一盆黏土花。此外，攤位亦有推出傳統特色小食糖葱餅，大受歡迎，日銷逾500份。



康樂及文化事務署昨日在尖沙咀、將軍澳、天水圍分別舉行元宵䌽燈會，在尖沙咀文化中心露天廣場的䌽燈會，場內有桃花樹為主題的“夜放花千樹”，打造一個滿園春花的桃花園，吉祥物造型的花燈，以及歌舞、雜技表演和猜燈謎等活動，吸引不少市民及遊客打卡。