消費和生產疲弱　日本下調經濟評估

2023年12月30日，人們在日本東京阿美橫町商店街購物。（來源：新華社） 中評社北京2月25日電／據經濟參考報報導，由於近期個人消費和生產出現增長停滯跡象，日本政府2月21日下調對經濟狀況的評估，為三個月來首次。分析指出，由於通脹持續施壓消費支出等因素影響，日本國內需求不足，今年日本央行還可能結束負利率政策，日本經濟的脆弱性正進一步凸顯。



通脹持續施壓消費支出



日本內閣府21日公布的月度經濟報告下調了對經濟狀況的評估，為三個月來首次。報告稱，日本經濟儘管近期看起來趨於停滯，但仍在溫和復甦。報告指出，應當對海外激進加息、中東衝突和日本年初發生的能登半島地震等因素的影響保持警惕。



日本內閣府對生產狀況的最新評估更趨謹慎，原因包括近期豐田汽車、大發汽車和豐田自動織機公司等企業曝出安全監測醜聞。報告維持了日本商業投資上漲趨勢暫停的評估，並指出近期出口增長也出現停滯。



此外，日本內閣府兩年來首次下調了對個人消費支出狀況的評估。報告稱，近期個人消費出現的上漲趨勢似乎已經暫停。在日常用品價格上漲的情況下，消費者削減了支出，而溫暖的天氣則限制了對冬裝的需求。日本共同社的報導稱，這反映了疫情期間積累的服務業需求正在減弱，之前儘管生活成本上升，但積累的服務業需求仍然令經濟得到支撐。



消費支出在日本國內生產總值（GDP）中的占比超過一半。近幾個月來，日本的通脹出現緩和，但仍然處於較高水平，令消費者感受不到工資的增長。日本總務省數據顯示，截至去年12月，日本核心消費價格指數連續21個月超過央行2%的目標。



日本厚生勞動省近日公布的統計數據顯示，2023年日本勞動者實際工資收入比上年下降2.5%，連續兩年下降。總務省公布的調查結果顯示，2023年日本家庭月均實際消費支出比上年下降2.6%。

