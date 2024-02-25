（圖源：人民日報） 中評社北京2月25日電／據人民日報報導，2月24日，農曆正月十五。馬來西亞檳城檳州大會堂內燈火輝煌，1000餘名僑胞在此相聚，共慶元宵佳節。歌舞、戲曲、武術、雜技……節目精彩紛呈，喝彩聲與掌聲經久不息。“親愛的人啊攜手前進，攜手前進……”國家一級演員、歌手陳思思的一首《我們的生活充滿陽光》，將“四海同春”慰僑訪演團亞太團最後一場演出推向高潮。



四海同春，不以山海為遠。2月10日，農曆大年初一，深夜啟程；2月24日，正月十五元宵節，圓滿收官。由國務院僑辦和中國僑聯主辦的2024年“四海同春”慰僑訪演活動，奔赴亞太、歐洲地區和中國香港、澳門，演出16場，一場場藝術盛宴為當地觀眾送去濃濃的新春祝福，展現了中華文化的博大精深。



藝術盛宴 備受期待



在新西蘭最大城市奧克蘭，去往奇裡·特·卡娜娃劇院的街道上，紅色的“新春快樂”中英文祝福語喜慶醒目。當地時間2月13日晚，能容納2000餘人的三層劇院座無虛席。



頭戴鳳冠、身穿霞帔，京劇梅派傳人胡文閣一登場，便贏得滿場掌聲。他帶來梅派經典《貴妃醉酒》與《梨花頌》，醇美的唱腔、雍容的氣度，令觀眾回味無窮。此次訪演，胡文閣專門拿出師父梅葆玖傳給他的泥金折扇。“平時舍不得用，我很珍惜這次訪演機會。”他說，“希望能讓更多海外僑胞和外國觀眾親身感受中國國粹和中華文化的魅力”。



“‘四海同春’慰僑訪演信息發布後，很快一票難求，演出前幾天，還有不少僑胞詢問是否有餘票。”2024年悉尼“四海同春”組委會主席曾毅說。



“這是疫情防控平穩轉段後，國務院僑辦和中國僑聯第一次組織文化類團組出訪，華僑華人翹首以盼。”中國僑聯副主席高峰介紹，今年“四海同春”慰僑訪演亞太團、歐洲團和港澳團分別以中國鐵路文工團、北京演藝集團、中國煤礦文工團作為基礎班底，還邀請了一批藝術家參加。

