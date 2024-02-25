飛機租賃享稅務優惠助發展

图：林世雄预计，香港未来二十年间会因飞机租赁税务宽减，创造二万一千个就业职位。（图片来源：大公报） 中評社北京2月25日電／據大公報報導， 立法會近日通過修訂飛機租賃稅務寬減條例，運輸及物流局局長林世雄表示，今次修例對香港航空業發展和維持國際航空樞紐地位，是重要舉措，政府將會落實五項優化措施，包括容許合資格飛機出租商就為取得飛機而招致的開支扣稅，吸引更多飛機租賃公司落戶。



他預計引入優化措施後，香港在未來20年間，會有共約3100架飛機經香港平台出租，創造21000個就業職位，累積增加本地生產總值超過4000億元。＼大公報記者 伍軒沛



立法會於上周三的會議上，三讀通過《2023年稅務（修訂）（飛機租賃稅務寬減）條例》。林世雄昨日發表網志表示，飛機是昂貴資產，航空公司除了直接購買飛機，亦可向飛機出租商承租飛機，以達至最佳的營運效益、提升機隊靈活性等。



政府於2017年推出飛機租賃稅務優惠制度後，飛機租賃開始在香港發展，不少內地及海外的主要飛機租賃業者已在香港設立附屬公司或營運機構，包括全球以飛機數目排行頭五位中的三間飛機出租商。這些公司已向內地及其他國家的飛機營運商共出租接近100架飛機。



林世雄說，飛機出租商多屬全球性企業，沒有地域限制，稅務優惠是能吸引它們落戶的主要因素。新例通過後，局方會推五項優化措施，包括會向飛機出租商在購買飛機所招致的開支，提供一次過的扣稅優惠，他說對比鄰近的新加坡與愛爾蘭要分開若干年扣稅，香港的制度更吸引。



第二項是擴闊飛機租賃稅制的涵蓋範圍，以包括“濕租租約”（飛機連機組人員、相關設備等一並出租），以及具融資成分的“融購租約”，並取消租約年期須為至少一年的要求。



料20年帶來4000億生產總值



第三項是賦予“飛機租賃活動”一詞較廣泛的定義，以涵蓋將飛機出租予飛機營運商以外的租賃活動。第四項是容許扣除因購置飛機而支付與香港境外的非財務機構融資人的利息開支，這些非財務機構融資人可能是借款人相聯者。第五項是為合資格飛機出租商和飛機租賃管理商訂明門檻要求，以符合經合組織的規定。



林世雄表示，修例生效期會追溯至去年4月1日起實施，讓香港緊貼國際步伐，持續提升競爭力，維持及強化國際航空樞紐地位。



他預計香港在未來20年間，會有共約3100架飛機經香港平台出租，在第20年或之前將會創造超過1000個直接就業職位，以及約20000個因聯繫及倍數作用產生的間接職位，並可在20年間累積增加本地生產總值超過4000億元。