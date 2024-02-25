緬甸海軍繳獲1.5噸冰毒

冰毒（網絡圖片） 中評社北京2月25日電／據新華社消息，據緬甸官方媒體《緬甸環球新光報》23日報導，緬甸海軍日前在伊洛瓦底省繳獲1.5噸冰毒，並抓獲19名犯罪嫌疑人。



報導稱，經過多輪調查和抓捕行動，緬甸海軍12日在伊洛瓦底省勃生鎮繳獲1.5噸冰毒。調查顯示，這批毒品原計劃運往馬來西亞海域。相關部門正對事件展開進一步調查。



（來源：新華網）