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緬甸海軍繳獲1.5噸冰毒
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2024-02-25 09:58:08
冰毒（網絡圖片）
中評社北京2月25日電／據新華社消息，據緬甸官方媒體《緬甸環球新光報》23日報導，緬甸海軍日前在伊洛瓦底省繳獲1.5噸冰毒，並抓獲19名犯罪嫌疑人。
報導稱，經過多輪調查和抓捕行動，緬甸海軍12日在伊洛瓦底省勃生鎮繳獲1.5噸冰毒。調查顯示，這批毒品原計劃運往馬來西亞海域。相關部門正對事件展開進一步調查。
（來源：新華網）
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