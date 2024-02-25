（來源：證券時報網） 中評社北京2月25日電／據證券時報報導，北京時間2月24日晚間，巴菲特又一次吸引了全球投資者的目光。北京時間當晚9點，巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋發布2023年四季度及全年財報。同時，巴菲特致股東信也對外公布，這也是93歲的巴菲特人生中第46封股東信。



那麼，巴菲特在信中都說了些什麼呢？來看報導！



萬眾矚目的一封信



作為投資界的大神級人物，巴菲特致股東公開信一直備受全球投資者矚目。北京時間2月24日晚間，2024年巴菲特致股東信又來了。巴菲特在信中表示，去年11月去世的查理·芒格是伯克希爾·哈撒韋的建築師，而他自己則是公司的總承包商，每天將芒格的願景付諸實施。某種意義上，芒格“既像哥哥，有時也像慈父”。



此外，對於外界頗為關注的未來公司接班人問題，巴菲特表示，伯克希爾·哈撒韋的副董事長雷格·阿貝爾在各方面都做好了明天擔任伯克希爾·哈撒韋公司CEO的準備。



今年的股東信，巴菲特沒有依照慣例，在信的開頭提供伯克希爾·哈撒韋的業績與美股風向標標普500指數表現的對比，而是放在了最後。2023年，伯克希爾·哈撒韋每股市值的增幅為15.8%，標普500指數為增長26.3個百分點。長期來看，在1965—2023年，伯克希爾·哈撒韋每股市值的復合年增長率為19.8%，明顯超過標普500指數的10.2%，而1964—2023年伯克希爾·哈撒韋的市值增長率是令人吃驚的4384748%，也就是43847倍多，而標普500指數為31223%，即超過312倍。



巴菲特稱，到目前為止，伯克希爾·哈撒韋的GAAP淨資產是美國企業中最高的。創紀錄的營業利潤和強勁的股市導致年底的數字達到5610億美元。而其他499家標普500指數公司2022年的淨資產規模為8.9萬億美元。巴菲特稱，伯克希爾·哈撒韋能夠應對迄今為止從未經歷過的嚴重金融災難，伯克希爾·哈撒韋是長盛不衰的。

