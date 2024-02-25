網評：春節寄養貓花萬元　急需市場規範

中評社北京2月25日電／網評：春節寄養一只貓達上萬元 既要市場規範也需政府服務



來源：東方網 作者：丁慎毅



這個春節假期，被寵物寄養困擾的人不在少數。市民趙然在春節期間給為了給寵物找一家能夠妥善照料的機構，通過在各類App上搜索，在很多機構已經訂滿的情況下，不得不接受一家寵物店定價600元一天的“豪華房”。由於放養“遛彎”時間、洗澡、美容以及貓糧、貓罐頭、貓砂等價格另算，“這樣算下來，春節期間寄養一只貓要花上萬元。”趙然說，雖然價格難以接受，但考慮到貓咪無處可去，她只能咬牙支付了這筆費用。（2月21日法治日報）



《法治日報》記者2月9日咨詢北京10多家寵物寄養機構發現，衹有一家機構還有寄養空位。通過市場調查，記者發現，需求增加一窩難求，寄養價格大幅上漲。寵物寄養需求火爆背後，一些寄養機構存在的收費不合理、管理不透明、操作不規範等問題，寵物主們對此很是頭疼。目前，寵物寄養服務並未存在細化的行業標準。有專家建議，完善標準加強監管，擦亮眼睛簽好合同。



2月6日，江蘇省消保委也通過微信公號發文稱，寵物寄養商家不能只在價格上“做加法”，在服務質量上停滯不前甚至“做減法”。相關部門要盡快研究出台相關行業標準和管理辦法，運用監管手段敦促、引導行業規範化、標準化、可持續發展。



新業態新需求出現時，市場最敏感，但由於無章可循，也最容易出現亂象。儘管相關部門可盡快研究出台相關行業標準和管理辦法，但是，標準和辦法必須是在大量實踐的調研基礎上形成的，不可能一有苗頭就出台辦法，這樣很容易讓辦法跟不上現實發展的速度。當然，標準和辦法是治理根本，但政府相關的公共服務也不能因此缺失。



《2023－2024年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示：我國寵物犬數量達5175萬只，寵物貓數量達6980萬只，城鎮寵物（犬貓）消費市場規模為2793億元，已成為全球第二大寵物市場。同時，寵物醫療市場的預防式需求上升，選擇寵物店寄養寵物的占比為44.9%。一方面是寵物經濟日益發展，一方面是寵物市場跟不上發展節奏。