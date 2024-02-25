證監會：對違法行為處罰力度會越來越大

（來源：新華社） 中評社北京2月25日電／據中國證券報報導，稽查執法是證監會監管的核心和關鍵一環，是維護市場秩序、保護投資者合法權益最有力的保障。證監會相關部門負責人2月23日在證監會新聞發布會上圍繞稽查執法，嚴審重罰財務造假、欺詐發行等問題作介紹時說，證監會將緊盯上市公司濫用會計政策調節利潤等惡劣行為，不讓造假者“瞞天過海”“蒙混過關”。今後將會有更多案件適用新證券法，處罰力度會越來越大，違法成本也會越來越高。在發行上市監管工作中，證監會正持續加強全鏈條把關，嚴審重罰財務造假、欺詐發行。同時，證監會將大幅提高擬上市企業現場檢查比例，以上市公司質量的提升回應投資者的關切。



提升線索發現能力



上市公司欺詐發行、財務造假、大股東違規占用上市公司資金等問題歷來為市場所關注。證監會首席檢查官、稽查局局長李明表示，聚焦提高上市公司質量這一目標，證監會將多措並舉，進一步加大對上市公司欺詐發行、財務造假，以及大股東違規占用等違法行為的打擊力度。證監會將持續投入更大人力、物力，通過年報審閱、公司歷史數據對比、行業數據對比、重大輿情監測、投訴舉報處置等多元化渠道識別造假線索，並通過現場檢查核實驗證，進一步提升線索發現能力。



“這些年，我們逐步積累了大量有效的監管數據，在運用大數據比對方面也形成了很多成果。”李明說，證監會將緊盯上市公司濫用會計政策調節利潤等惡劣行為，不讓造假者“瞞天過海”“蒙混過關”。將注重全流程監管執法，把好“入口關”，堅持“申報即擔責”。將暢通“出口端”，對重大違法企業堅決出清。對於上市公司實控人、董監高“關鍵少數”違規占用擔保等“監守自盜”行為，證監會將打好“組合拳”，通過打擊懲處、清查追償、限期整改、移送公安，讓其“人財兩空”。



此外，對於證券服務中介機構，證監會將堅持“一案雙查”，督促、警示“看門人”切實歸位盡責。



操縱市場、內幕交易會破壞以價值投資為導向的市場生態。對此，李明表示，證監會將通過全方位監控、大數據碰撞、多渠道收集、智能化分析等多維技術手段構建“穿透式”線索篩查體系，對操縱市場、內幕交易行為進行精準識別、嚴厲打擊。

