美麗島最新政黨民調　國民黨上升最多

中評社台北2月25日電／根據《美麗島電子報》2月最新政黨民調，針對民眾黨、民進黨、國民黨三黨的支持度進行調查，民進黨好感度為46.5%、國民黨37.5%、民眾黨32.5；其中國民黨上揚4.6個百分點，上升最多。媒體人吳子嘉表示，國民黨最新的政黨支持度為37.5%，上揚4.6個百分點，表示國民黨在“立法院”的表現很好 。



根據《中時新聞網》報導，針對三黨政黨支持度，吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中表示， 民進黨支持度46.5%，上升0.4個百分點，負面評價為42.2%；國民黨支持度37.5%，上揚4.6百分點，負面評價為48.1%；民眾黨支持度32.5%，下滑3.9個百分點，負面評價50.4%。



吳子嘉分析表示，國民黨支持度上揚4.6個百分點，表示國民黨在“立法院”表現很好。



吳子嘉接著指出，至於民進黨的負面評價為42.2%，民進黨沒有什麼，就因為勝選。特殊的是民眾黨50.4%的負面評價，上揚0.8個百分點。也就是100個人中有50人，也就是說，走在路上，2個人裡面就有1個人討厭民眾黨。



《美麗島電子報》國政民調的調查範圍为全台22個縣市。調查對象是設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。 抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，採“等比分層隨機抽樣”。樣本代表性與加權採用“比例估計法”（raking ratio estimation），母群體參數是依“內政部”公布2023年12月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重復進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構一致（達到統計檢定顯著水準p-value>0.05），此時整體樣本即具有代表性。