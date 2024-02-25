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中共代表團訪問塔吉克斯坦
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2024-02-25 10:29:00
（來源：新華社）
中評社北京2月25日電／據人民日報報導，應塔吉克斯坦人民民主黨邀請，中共中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校（院）長謝春濤率中共代表團於2月21日至23日訪塔，會見塔議會下院副議長穆伊尼、人民民主黨和共產黨領導人，同塔總統直屬國家行政學院負責人會談，深入宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，就中塔政黨交往和各領域合作交換意見。塔方高度評價中國共產黨執政理念和成就，表示願同中方深化各領域合作，攜手構建塔中命運共同體，造福兩國人民。
（來源：人民日報）
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