墨西哥中部發生兩車相撞事故致10人死亡

中評社北京2月25日電／據新華社報導，墨西哥中部聖路易斯波托西州安全部門24日在社交媒體發布消息說，該州當天發生一起兩車相撞事故，經檢方確認，事故造成10人死亡、多人受傷。



消息說，當天早上，一輛滿載乘客的小型巴士在該州里奧貝爾德市附近高速公路上與一輛貨車發生相撞，造成包括4名未成年人在內的10人死亡，另有多人受傷，傷者已被送往附近醫院接受救治。



據悉，聖路易斯波托西州檢方正在對事故原因展開調查。