巡察組在行動丨閑置的輪椅

（來源：新華社） 中評社北京2月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，湖北省來鳳縣委巡察組工作人員來到翔鳳鎮三官坪社區回訪吳大哥，吳大哥表示：“多虧巡察組的幫助，我現在已經用上縣殘聯配發的輪椅。”



此前，來鳳縣第十六屆縣委開展第三輪巡察，巡察組進駐縣殘聯後，發現大量輔助器具閑置在倉庫，落滿灰塵。巡察組立即找到相關人員詢問情況。



“大部分器具是由縣採購辦統一購買的，還有部分器具是上級發放和慈善機構捐贈的，日常由我登記管理。”該縣殘聯康復股股長、輔助器具管理員鄧某某解釋。



當巡察組要求鄧某某出示管理登記台賬時，鄧某某卻面露難色，“2020年縣殘聯搬家的時候，台賬遺失了……”



“台賬遺失後為何沒有補辦？為何將輔助器具積放在倉庫裡？”察覺到鄧某某的猶豫，巡察組工作人員繼續發問。



面對追問，鄧某某自知無法遮掩，承認自己工作失職，在日常工作中沒有對庫存輔助器具進行清查盤點，且未經常組織工作人員深入基層開展政策宣傳及輔助器具適配工作，導致群眾對免費申領政策知曉度低，大量輔助器具被閑置。



“雖然沒有貪污挪用，但器具閑置折射出的是不擔當、慢作為的作風問題，蒙塵的不僅僅是輔助器具，還有黨員幹部為民服務的初心。”巡察組工作人員說。



經過現場清查，巡察組發現該縣殘聯庫存的輔助器具包含手杖、輪椅等32類共348件，其中38件存放年限長達6年。



巡察組梳理問題後，當場向縣殘聯進行反饋，督促其立即整改，同時將相關情況形成問題線索移交來鳳縣紀委監委。

