比旺季低75%　淡季買機票如何更省錢

中評社北京2月25日電／據北京青年報報導，多家航空公司推出錯峰出游促銷活動 有旅遊達人已籌劃訂暑假機票



北京飛三亞機票400元、北京飛廣州機票548元、北京飛重慶290元……隨著假期結束，機票價格上演一年一度“大跳水”，從春節時的全價，到假期剛結束時的“腰斬價”，一路降至1－3折的“白菜價”。



業內人士介紹，每年2月底到3月中旬是寒假、春節旅遊旺季後錯峰出游的黃金時段。除機票、酒店價格已接近全年最低水平，國內各大景點景區還多數實行淡季票價，可謂“人少花費低”。



國內游出境游機票價格均大幅下降



春節期間，北京飛三亞經濟艙全價票售罄，公務艙全價票上萬元。形成鮮明對比的是，北京青年報記者搜索發現，以3月4日為例，北京飛三亞機票價格400－500元，經濟艙票價打1.2折左右；北京飛廣州的機票500－700元左右，經濟艙票價打1.8－2.1折；北京飛重慶的機票價格最低為290元左右，為經濟艙票價打1.1折，堪稱“白菜價”。



同一日，北京至重慶的高鐵票二等座價格為881元，北京飛重慶的機票裸票價格290元加上燃油附加費、機場建設費120元，即含稅機票價格為410元，也就是說機票價格僅為高鐵票價的一半。



據攜程、同程等旅行平台數據，目前至3月中旬，北京飛西安、武漢、洛陽等地，均有200－300元的機票。



出境游方面，機票“白菜價”也不算新鮮事 。從事自由職業的旅遊達人劉女士說：“出境航線上，3月中旬以前，有個別航線出現上海至大阪的‘8元機票’的優惠促銷，儘管只是裸票不含稅費、餐飲、行李費等，以及無法買到同樣便宜的回程機票，但是平均下來價格仍然是全年中最低票價的時候了。”