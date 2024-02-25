國足新帥伊萬科維奇，穩妥的短期選擇

伊万科维奇（图片来源：新华社） 中評社北京2月25日電／據新華社報導，中國足協24日宣布，克羅地亞籍教練布蘭科·伊萬科維奇出任中國男足國家隊主教練。這是近五年時間裡，中國男足的第六任主帥。



客觀來看，帶隊經驗豐富且熟悉中國足球的伊萬科維奇，是短期內一個較為穩妥的選擇。



今年1月兵敗亞洲杯後，揚科維奇失去繼續帶隊的民意基礎，換帥勢在必行。但擺在中國足協面前的選擇其實很少，一方面歐洲主流聯賽正在進行中，賦閑的優秀教練並不多。另一方面，今年3月2026年世界杯預選賽就要重新打響，留給新教練準備的時間很短。再加上中國足協財務狀況不佳，能夠給出的薪資待遇也相當有限。



最終選擇伊萬科維奇，算是意料之中的結果。長期在亞洲國家隊執教的伊萬科維奇，熟悉世預賽備戰節奏，能夠立馬接手國足開展工作。而克羅地亞人最大的優勢，是他近年來率領阿曼隊多次與中國隊交手，對國足球員的整體情況較為瞭解。曾經在山東泰山執教的經歷，又使他比較容易適應中國的工作和生活，不會“水土不服”。在薪水方面，他也是為數不多符合中國足協條件的教練之一。



此前執教阿曼隊的四年時間裡，伊萬科維奇主導了球隊的更新換代，帶隊打進世預賽12強賽，並曾在客場1：0爆冷擊敗日本隊。執掌中國隊帥印後，伊萬科維奇的首要目標是帶隊晉級世預賽18強賽。雖然中國隊目前的晉級形勢相對有利，但亞洲杯的失利給球隊敲響了警鐘，一旦無法晉級18強賽，國足將陷入兩年無大賽可踢的尷尬局面。



伊萬科維奇需要盡快幫助球隊重拾信心，打好今年3月和6月的四場世預賽。如能順利進入18強賽，他將獲得一段時間的準備期，帶隊盡可能向2026年美加墨世界杯發起衝擊。



從2019年算起，卡納瓦羅、裡皮、李鐵、李霄鵬、揚科維奇……國足主帥頻繁更迭，最長的執教時間也不到兩年。樂觀一點的期望，就是伊萬科維奇能夠得到兩到三年的穩定執教時間，來推動老化嚴重的國足實現換血。



當然，對於低谷中的中國足球而言，指望一個教練就帶來翻天覆地的改變，那是天方夜譚，更何況這是一位下周就將迎來70歲生日的老帥。即使帶隊一切順利，伊萬科維奇在國足帥位上的時間可能也不會太長。



想真正提升國家隊建設水平，中國足球要做的還有很多：加強精英梯隊建設、理順國家隊管理模式、積極與國際接軌……希望伊萬科維奇的上任，能夠成為中國足球走出當前低迷的起點。

