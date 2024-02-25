青島：板櫈會開到群眾家門口

（來源：新華社） 中評社北京2月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，以“老舊小區改造”為主題的“問廉問政——板櫈會”節目，在山東省青島電視台新聞綜合頻道、藍睛客戶端等開播。節目後推出的《小區改造已開工，為啥幹幹又停停？》《如何改？居民說了算！改什麼？居民來點單！》等6條短視頻，在“問政青島”視頻號推出，總瀏覽量超過10萬次。



“問廉問政——板櫈會”節目，是青島市紀委監委與市廣播電視台聯合打造的一個協同監督平台。以“擺上板櫈大家談 青島事情大家辦”為導向，每期節目圍繞一個主題展開，邀請市直職能部門、區（市）負責同志進街道社區、進項目工地、進企業商會，與市民群眾、企業代表、專家學者擺凳圍坐，一線傾聽民訴民意，一線公示工作進展，一線共尋解決路徑。該市紀委監委健全聯席會議、問題會商、信息共享、協同察訪等工作機制，推動解決群眾急難愁盼問題。



為找准找實節目主題，青島市紀委監委會同市廣播電視台，通過“清廉之島”微信公眾號、藍睛客戶端等多個平台收集群眾急難愁盼問題線索。該市紀委監委組織力量深入群眾反映強烈的民生領域開展專項監督檢查，結合信訪舉報和“12345”政務熱線反映問題，會同相關職能部門分析研判，確定主題。針對老舊小區改造的問題，該市紀委監委相關同志，市北區委常委、副區長，市和區（市）舊城舊村改造建設指揮部的負責同志參加板櫈會，與專家和市民代表組成的“板櫈團”擺凳圍坐，圍繞老舊小區改造工作坦誠溝通、共商共議，達成共識、推進工作。



青島市紀委監委堅持“線上解答＋線下解決”的監督治理模式，對節目中群眾反映的突出問題，向相關區（市）、部門（單位）制發問題反饋函10件，督促研究制定具體解決方案，對能夠立即解決的問題，制定措施、迅速解決、及時答覆；對不能立即解決、需要多部門協同推進的，加強與相關區（市）和市直職能部門條塊結合、上下聯動，做好同題共答；對病症在基層、根子在上面的，協同上級主責部門主動認領、下題上答、聯合整治。截至目前，反饋的5個共性問題、31個具體問題已整改落實。



（來源：中央紀委國家監委網站）