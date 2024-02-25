共和黨初選特朗普再下一城

中評社北京2月25日電／據新華社援引美國多家主流媒體測算和報導，前總統特朗普在24日舉行的美國2024年總統選舉南卡羅來納州共和黨初選中勝出。



南卡羅來納州投票站當天晚間關閉沒幾分鐘，美國多家主流媒體就各自根據測算結果宣布特朗普戰勝美國前常駐聯合國代表妮基·黑利。特朗普隨後發表講話稱，這一勝利“比預想中的還要大”。儘管特朗普被多項指控纏身，但他在共和黨內地位穩固，今年該黨初選開始以來，他未嘗敗績。



黑利出任美國常駐聯合國代表前是南卡羅來納州州長，她在該州投入大量資源造勢拉票，希望阻擋特朗普前進勢頭。美國選舉專家認為，“主場”落敗將加大黑利退選的壓力，特朗普距離再次成為共和黨總統候選人又近了一步。



黑利當天晚些時候表示，正如自己此前所言，不論南卡羅來納州初選結果如何，她都不會放棄，會繼續競選。“我會說到做到。多數美國人不希望特朗普重返白宮或現任總統、民主黨人拜登連任，因此我不會放棄。”她說。



美國有線電視新聞網出口民調顯示，南卡羅來納州共和黨初選投票者中，近九成對美國走向不滿意，約一半人對現狀感到憤怒，他們最關心的問題包括移民、經濟、外交政策、墮胎權等。



初選是美國總統選舉的第一階段，將持續至6月。初選結束後，民主黨和共和黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。