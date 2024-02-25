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西方領導人訪基輔 加國承諾追加卅億加元援助
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2024-02-25 10:41:33
中評社香港2月25日電／俄烏衝突踏入第三年，多位西方領導人趁周六兩周年之際，訪問烏克蘭首都基輔。
這些領導人包括歐盟委員會主席馮德萊恩、意大利總理梅洛尼、比利時首相德克羅及加拿大總理杜魯多。
香港電台報導，杜魯多與烏總統澤連斯基簽署新的加烏安全合作協議，承諾加方在今年向烏克蘭提供價值逾30億加元的財政和軍事支援。 梅洛尼亦與澤連斯基簽署為期10年的意烏防務條約。她說，要向所有烏克蘭人民傳達信息是，他們並不孤單。
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