院士衣寶廉：做科研就像爬樓梯

中評社北京2月25日電／據光明日報報導，衣寶廉（中國工程院院士、中國科學院大連化學物理研究所研究員）表示，黨的二十大報告強調，“積極穩妥推進碳達峰碳中和”“加快規劃建設新型能源體系”。



要實現“雙碳”目標，必須大力發展可再生能源。利用可再生能源電解水制氫，不僅儲能方式廉價，同時是實現可再生能源再分配，解決可再生能源地區分布不均的重要舉措。



當前，全球主要發達國家均高度重視氫能產業發展，氫能已成為加快能源轉型升級、培育新經濟增長點的重要戰略選擇。雖然，我國可再生能源裝機量全球第一，在清潔低碳的氫能供給上具有巨大潛力，但總體而言，我國氫能產業仍處於發展初期，除碱水電解槽制備和應用外，亟待解決產業創新能力不強、技術裝備水平不高、支撐產業發展的基礎性制度滯後等問題。



正視差距，科研人員更應該提振信心，以“坐冷板櫈”的精神解決好技術發展中的問題。



20世紀70年代末，我國氫燃料電池的發展遭遇重大挫折，但面對諸多問題，我始終認為，燃料電池是對國家有用的項目，一定要堅持下去。之後，我們通過研製氫、氧傳感器，電解水制氫等方式“自救”，不僅突破了諸多技術瓶頸，還為國家氫能產業發展培養了一批技術人才。特別是氫燃料電池車在2008年北京奧運會、2010年上海世博會和2022年北京冬奧會等重大場合的驚艶亮相，很大程度上依賴於這一階段的裝備、技術積累和人才儲備。



60多年的科研經歷，讓我深感做科研就像爬樓梯，需要科研人員靜下心來，一級一級台階往上走，一個一個問題去解決，衹有堅持下去，才能在科學研究中不斷進取，不斷產出創新性成果。



在我國，氫能源科技發展面臨一些具體問題，如綠氫制備和儲運費用高、燃料電池電堆和系統制備成本高、加氫站建設費用高等，我認為可以推進燃料電池車的商業化作為氫能源科技的突破口。對此，我的建議是：



首先還是要加強應用基礎研究。實現氫能源科技自立自強，必須建立在堅實的基礎研究和原始創新的根基上。



同時要大幅發展可再生能源制氫。利用我國豐富的可再生能源發電，大力發展質子交換膜電解水制氫，有計劃建設純氫輸送管道，還要探索通過天然氣管網運氫，並在需氫終端採用膜分離技術提取純氫。



第三是以“先商後乘”的發展路徑，推進燃料電池車的商業化。燃料電池比能量高，在長程、重載商用車應用上優勢明顯，而且商用車有相對固定的行駛路線，對加氫站依賴程度較低。而隨著加氫站的普及、新技術的突破，燃料電池也定將進軍乘用車市場。