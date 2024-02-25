河南淮陽：中原廟會　祈福迎春

中評社北京2月25日電／據光明日報報導，龍年春節，在河南省周口市淮陽區太昊陵，來自安徽、山東、河北方圓數百公里內的群眾搭乘各種交通工具，紛紛從四面八方湧進這裡，謁拜“人祖”，祈福迎春。



據《淮陽縣志》記載，太昊陵是太昊伏羲氏長眠之地，春秋即有墳墓，漢代墳前修祠，宋代建廟，開始陵廟合一。作為一種民俗文化，太昊陵廟會的起源可追溯到6000年前，據史書記載，太昊伏羲氏曾定都宛丘（淮陽）。他“一畫開天分陰陽，推演萬物定乾坤”，在以淮陽為中心的黃淮平原上拉開了華夏文明的序幕。



太昊陵廟會歷史悠久，影響巨大，作為中原廟會的代表，它保留著古老的廟會習俗。2006年，淮陽“太昊伏羲祭典”被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。



在當地，每月農曆初一、十五去太昊陵，已約定俗成，一進入正月，人氣更旺，壯觀的場景會一直持續到春節後的農曆三月初三，且歷經數千年，生生不息。當地人們以這種自發的民間大聚會的形式，迎接著一個又一個美好春天的到來。



“每逢農曆初一、十五，我奶奶都去太昊陵，記得小時候，奶奶和村裡的老太太們一起，坐著拖拉機，一早上出發，天黑時才會回來，一天的顛簸，上了年紀的老太太，為什麼要這樣折騰自己？後來我知道了，那是太昊陵廟會，奶奶為的不是那一炷香，而是一家人的平安健康，期待開春有個好年景。”今年42歲做電子商務的周洋說，後來條件好了，他每年開車拉著奶奶去廟會。奶奶去世後，周洋依舊一如既往地驅車100多公里，在每年廟會期間，都會到太昊陵裡走一走、看一看。用他的話說：“太昊陵裡有著強大的氣場，滿滿的人間‘煙火氣’，拜‘人祖’、緬懷先祖功德，許個美好的心願，做更好的自己。”



2月6日，文化和旅遊部發布公告，太昊伏羲陵文化旅遊區被確定為5A級景區，這將為當地的旅遊業帶來巨大的推動力和機遇。“傳統與現代、傳承與創新的融匯綻放，線上線下不斷融合的新業態，讓越來越多人的目光聚集在太昊陵廟會的文化盛宴上。”淮陽區委宣傳部常務副部長張廣起說，“廟會文化，不僅為淮陽帶來了全方位和多層次的經濟效應，還增進了天南海北人們的文化認同感，增強了文化自信心。”