雲南彌渡：歡騰花燈鄉土情

中評社北京2月25日電／據光明日報報導， “年年有個正月正，正月十五鬧花燈……”彌渡花燈朗朗上口的旋律一唱響，村村寨寨就熱鬧起來。在雲南省大理白族自治州彌渡縣，可謂是“城鄉無處不花燈”。



彌渡花燈是雲南花燈九大派系之一，素有“雲南花燈比山茶，彌渡花燈別樣紅”的美譽，在雲南花燈大家庭中獨樹一幟。彌渡花燈有花燈說唱、花燈歌舞、花燈小戲、花燈大戲、連台本戲等種類，始於明末，盛於清乾隆年間。2008年，彌渡花燈戲被列入國家級非物質文化遺產保護名錄。



彌渡是東方小夜曲《小河淌水》的故鄉。“十個彌渡人，九個會唱燈，才進彌渡壩，處處鑼鼓聲”這樣的俗語，充分說明花燈文化融入了幾乎每個彌渡人的血液裡。彌渡花燈音樂曲調豐富，形式活潑多樣，具有濃鬱的鄉土風韵和生活氣息。經幾代專業花燈文藝工作者的搜集、整理，彌渡花燈音樂曲調多達400多首。其中《十大姐》《綉荷包》《彌渡山歌》等花燈音樂，曲調膾炙人口，意境深入人心。



花燈鬧新春是彌渡一項歷史悠久的傳統民俗。每到春節期間，群眾都自發組成大大小小的燈班，在城鄉巡回表演，祈求來年國泰民安、風調雨順、五穀豐登。今年大年初一到初七，2024年“文化進萬家 視頻直播家鄉年”文藝演出在彌渡舉辦，花燈璀璨，好戲連台。



元宵節鬧花燈，是彌渡人的傳統習俗，而其中又以密祉鎮的鬧花燈最具特色。每年正月十五、十六密祉元宵燈會都會如期舉行。密祉元宵燈會已擁有數百年歷史，於2022年12月入選雲南省第五批省級非遺項目，被譽為“東方花燈狂歡節”。元宵燈會時，這裡村村有燈班，男女老少齊上陣，參與演出的超過五千人。



走進彌渡縣密祉鎮蓮峰村委會巡捕村，幾個花燈老藝人正在熟練地製作傳統花燈，孩子們則是在排練花燈節目，“我主要負責製作小龍、板櫈龍，要在正月十二以前完成，保證正月十五可以上燈會。”已有40多年扎裱經驗的老藝人李介儒說，為了製作此次燈會參展的燈盞，他在半個月前就已經在自己家裡開始彩扎花瓶燈、四方燈。