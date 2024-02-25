濃濃文化味　錦綉中國年

中評社北京2月25日電／據人民日報報導， 甲辰龍年春節，傳統文化展演展示特色鮮明、文韵悠長，文旅活動主題多樣、精彩紛呈……人們享受團聚的歡樂、過年的溫暖。



濃濃的文化味，營造了溫暖祥和的氣氛，彰顯節日消費的澎湃活力，描繪出一個錦綉的中國年。



過年氛圍溫暖祥和



春節假期，人們看春晚、看電影、看大戲、出行旅遊，樂賞文藝精品，享受團聚的歡樂。



除夕，中央廣播電視總台《2024年春節聯歡晚會》為觀眾帶來情意濃濃、精彩紛呈的文化大餐。讓許多觀眾反復回味的是，歌曲《拼音》唱出了深沉的父愛，當多媒體舞台背景布滿了許多父親和兒女的同框照片時，溫馨和溫暖充盈在人們心間。



國泰民安，民安才能國泰。困難群眾的生活如何？溫暖過冬是否有保障、年貨是否備好、精神文化生活是否豐富？新春佳節之際，各地開展一系列走訪慰問活動，瞭解困難群眾的所需所盼，帶來溫暖關愛與新春祝福。



湖南長沙暮雲社區居民周國斌的家中暖意融融，春節前，當地工作人員來到他家中，關心生活情況，幫助解決實際困難。



新春佳節，許多人還在堅守工作崗位，守護萬家團圓。



“出發！”天還未亮，武警青海總隊海西支隊執勤十一中隊幹部靳盛林便帶領官兵向著青藏鐵路進發，執行巡邏任務。這裡高寒缺氧，氣候惡劣。對於官兵來講，守護萬家團圓，是責任也是榮耀。