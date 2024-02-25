人大代表施文美：打造高素質高技能產業大軍

中評社北京2月25日電／據光明網報導，“你們看新聞了嗎？C919首次服務春運，我們也出了一份力。”剛一見面，浙江湖州太平微特電機有限公司研發中心主任施文美就自豪地向記者介紹，“作為商飛的供應商，國產大飛機用了不少我們公司的新產品，比如發動機上的傳感器、點火裝置等產品。這既是認可，更是鞭策，激勵我們不斷創新。”



施文美所在的公司靠著創新研發，突破了多項關鍵核心技術，生產的電梯開門電機產品全球領先。她也從一個普通一線工人起步，成長為特種電機行業的專家。2023年，她帶領研發團隊完成了150多項新產品的研發，不少已實現量產，主要應用於航空、航天、航海、深潛等領域。



作為全國人大代表，施文美在履職期間主動作為，深入基層宣講全國兩會精神，參加長三角全國人大代表聯合調研，開展學習調研……她履職的焦點從身邊人、身邊事出發，每個月的行程都安排得滿滿當當。



在施文美看來，企業要成為高質量發展的生力軍，必須實現創新驅動，而創新的前提是培養一大批高素質人才，包括高素質的技能人才。深耕一線崗位30年讓她切身體會到，不管什麼崗位，只要不懈努力，都能做出一番成就。“現在有些年輕人失去了這份耐心，這跟社會上的偏見有很大的關係。”她說，要大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，大力發展職業教育，建立產學研一體的社會實踐平台，進一步推動全社會形成崇尚技能、尊重技能、學習技能的良好氛圍。



施文美在工作和調研中發現，不少企業面臨技術工人需求旺但招引難的問題，而職校學生又有求職、入職難的困惑。“這些問題在培養階段就可以解決。”她發現職業院校配備的材料、設備等較少，學生實操能力較差，而企業與學校的合作，正好形成有效互補。



“推進校企合作，可雙向賦能，打造新時代高素質、高技能產業大軍。”她準備在今年全國兩會上建議，整體統籌各地職業院校專業發展體系，推動區域產業與專業高校緊密聯繫；同時鼓勵各行業企業全面參與教育教學各個環節，共建一批現代產業學院，形成多主體協同育人的人才培養模式。