人大代表聶守軍：選育更多優質高產水稻品種

中評社北京2月25日電／據光明日報報導， 眼下正值水稻育種前期的選種、小材料分包時期，在黑龍江省農業科學院綏化分院實驗室裡，全國人大代表、黑龍江省農業科學院綏化分院副院長聶守軍在整理實驗數據之餘，認真準備著要在今年全國兩會上提交的建議。



“聶老師，今年種啥品種啊？您給拿個主意，推薦推薦。”不時有電話打進來。



從事水稻育種工作27年，聶守軍常年奔忙在田間地頭，被農戶親切地稱為“聶水稻”。常下地、常觀察，他練就了一雙“火眼金睛”，一眼就能辨認出不同品種稻苗的差異。“熟能生巧，眼神兒自然就練出來了。”聶守軍哈哈一笑。



“育種是一個漫長的過程，常規選育一個新品種，從雜交到試驗再到品種的審定需要十二三年，要下笨功夫和苦功夫。”在聶守軍看來，想要育成一個新品種並不難，但要選育出既高產又優良的品種難上加難，失敗是家常便飯。



“讓中國飯碗裝更多中國糧食”這個信念一直支撐著聶守軍：“黑龍江是我國最大的優質粳稻主產區，但我剛參加工作那會兒，全省主栽的大多是外國的品種，作為育種人，我倍感壓力，心裡憋著一股勁。”



扎根黑土地，躬身耕耘，聶守軍和團隊將水稻常規育種與生物育種技術相結合，選育優質、多抗、廣適水稻新品種70餘個，獲得植物新品種權40餘項。育成的“綏粳”系列品種可輻射黑龍江省水稻主栽區二、三積溫帶大部分地區，目前年推廣面積在1500萬畝以上，約占全省水稻種植面積的25%左右。



值得一提的是，“綏粳18”新品種實現了優質、高產、多抗等多優集成，2017、2018年全國單年推廣面積第一，是目前我國推廣面積最大的香稻品種。去年全國兩會期間，聶守軍還把“綏粳18”種子帶到了會議現場。

