1月我國吸收外資1127.1億元

中評社北京2月25日電／據光明日報報導，商務部23日發布數據顯示，今年1月，全國新設立外商投資企業4588家，同比增長74.4%；實際使用外資金額1127.1億元，同比下降11.7%，環比增長20.4%。



從行業看，外商在華投資結構持續優化。1月份，製造業實際使用外資金額331.1億元，同比增長20.5%，其中高技術製造業實際使用外資增長40.6%。高技術產業引資391.6億元，占實際使用外資金額比重為34.7%。其中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業增長558.8%，延續了去年以來產業結構優化、製造業恢復增長的趨勢。



從國別看，部分發達經濟體對華投資增長較快，外國投資者繼續積極投資中國。在大項目帶動、同期基數等因素作用下，法國和瑞典增長分別高達25倍和11倍，德國、澳大利亞、新加坡實際對華投資同比分別增長211.8%、186.1%、77.1%（含通過自由港投資數據）。



商務部外資司負責人表示，總的看，今年1月引資情況延續了去年規模波動、結構優化的特點。商務部今年將持續打造“投資中國”品牌，加大外商投資促進力度；用好外資企業圓桌會議、外資企業問題訴求收集辦理系統，進一步深化與外資企業的溝通交流，幫助解決問題。將會同各部門、各地區深入落實“外資24條”，加強跟蹤問效，確保各項政策措施執行到位，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓中國始終成為跨國投資的熱土。