湖北：群策群力　鏟冰除雪

中評社北京2月25日電／據光明日報報導，連日來，湖北再次遭遇寒潮大風和低溫雨雪冰凍天氣。湖北廣大幹部群眾紛紛立足自身崗位，志願投工投勞，全力打好防寒抗凍工作。僅武漢一地，截至2月23日17時，共有近72.6萬人次、車輛28542台次參與鏟雪除冰行動，鋪設防滑草墊麻袋近54萬條，清理結冰點位近2.9萬處。



湖北省交通運輸廳視頻調度室裡燈火通明。備齊人員、備好設施、備足物料……各種決策和指令第一時間下發到各路段。湖北省春運辦統一部署，強化科技鏟冰除雪力度，“政警路企”四位一體聯動，確保高速路網運行平穩、安全。



荊門市聖境山四埡口，刺骨寒風呼嘯。2月19日以來，國網湖北省電力有限公司荊門供電公司輸電線路員工方暢和劉聰，主動報名進駐板房式觀冰站，24小時輪流值守，拿著觀冰“三件套”——無人機、風速儀和游標卡尺，高密度觀測線路覆冰、舞動情況。21日凌晨，後方根據兩人傳回的數據——“導線覆冰達8.97毫米且有繼續增長趨勢”，連夜啟動220千伏愛南線直流融冰，及時消除了電網安全隱患。



“一定要對尖軌頭部再清理一遍，多塗一些防凍液。”在中國鐵路武漢局集團有限公司廣水站，站長夏安華與同事們堅持雪落地人到崗，除冰掃雪隊員有的用鐵鍬清掃積雪，有的用除冰鏟鏟出軌縫間的冰碴，齊心協力從冰雪中清理道岔，冰雪在噴燃燈噴出的火焰中消融，道岔得以恢復正常運轉。



武漢地鐵萬餘名運營員工以及安檢、物業等全員備勤，線網300座車站、27個車輛段停車場全部配足防寒物資，全力以赴保障乘客雪天安全出行、軌道交通工程建設安全有序、經營場所正常運轉。



元宵節一大早，武漢市公安局江夏區分局烏龍泉派出所社區民警李世文，帶領政法先鋒隊十餘名隊員來到轄區重點村道進行除冰，兩台鏟車開路，其他人員手持鐵鍬，為村民清理出了一條“團圓”路；臨近開學，武漢市公安局武漢經開區分局紗帽派出所民警為轄區晨曦幼兒園送去融雪劑、防滑墊等物資。



2月24日，隨著寒潮大風和低溫雨雪冰凍天氣減弱，湖北省應急管理廳在當日12時將低溫雨雪冰凍災害三級應急響應下調為四級。