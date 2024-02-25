湖南：迎戰冰雪　保暢保供

中評社北京2月25日電／據光明日報報導，近日，湖南出現大範圍低溫雨雪冰凍天氣，對交通、能源、農業、生產和居民生活帶來較大影響，湖南各地各部門迅速啟動低溫雨雪冰凍災害應急響應，最大限度減少災害損失，全力保障人民群眾生命財產安全。



為保障冰雪凝凍天氣列車安全開行，廣鐵集團湖南鐵路機車車輛部門加強對機車、車輛的整備保養工作。懷化機務段、株洲機務段針對冰凍可能造成的接觸網結冰問題，及時做好電力機車受電弓銅基冶金滑板更換及檢查。



“這兩天，岳陽地區雨雪冰凍天氣持續，車輛車體、路面結冰，現場作業難度較大。”廣鐵集團長沙鐵路物流中心岳陽鐵路物流營業部經理譚衛說，部門派專員駐港，根據現場實際情況優化裝卸車方案，加大電煤在途、到站作業、電廠卸車的盯控力度，全力做好運煤保供工作。



2月22日，包茂高速吉茶段矮寨大橋橋面覆冰，矮寨管理所採用破冰車加滾刷，聯合除冰8輪次，並啟用吹雪車進行吹雪除冰作業。杭瑞高速岳陽段經過一場大雪加凍雨，整個轄區短時間內路面積雪、覆冰，為盡快打通“堵點”，湖南高速集團岳陽分公司在冰雪嚴重區域利用“破冰除雪車＋平地機”，依次梯隊循環作業，提高鏟雪除冰效率。



據瞭解，湖南省高速公路集團集結養護人員1.6萬人上路除冰，調撥平地機、裝載機布防到107處易積雪結冰路段，實施不間斷抗冰作業。此外，集團還針對滯留司乘提供暖心志願服務，向服務區增派人員，保證食品和應急藥品供應，全力護航司乘人員平安出行。



冰雪災害發生以來，湖南公安交警部門每日投入社會面巡防警力9000人次，警車3800台次，常態化運行快警平台306個，交警部門24小時緊盯路面溫濕度監測儀，聯合高速經營業主單位，梯次採取惡劣天氣來臨前壓道、亮屏，通過道路管控、及時除冰等措施提升應急處置效能。



目前，湖南省內油菜處於抽薹期、開花期，再次經歷低溫雨雪冰凍天氣過程可能導致局地“雪上加霜”。為減輕低溫凍雨災害對農業生產的影響，近日，湖南省農科院組織院作物研究所油菜團隊和農業農村部應對低溫雨雪冰凍災害湖南科技小分隊專家分赴岳陽、益陽等凍雨地區，與當地農技服務人員一起，指導凍雨前後油菜的生產。