中評社北京2月25日電／据光明日报报导，逛庙会、看灯会、赏文博大展、品非遗美食……春节假期，全国国內旅遊出游4.74亿人次，同比增长34.3%；国內遊客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%。除了多项数据指标表现抢眼，欢喜过年文化味浓、传统文化出新出彩也成为这场文旅盛宴的一大亮点。



这个春节，人们享受著阖家团聚的幸福，也在旅行中品味各地的文化风情。历史文物、非遗技艺、特色民俗与新年的红火氛围融为一体，展现出中华优秀传统文化的強大活力。这场文旅盛宴的文化味，夠劲儿！



1.多彩年俗让新年人气旺年味浓



“太热闹了，感觉又找回了小时候的过年氛围。”在北京居民张芸的记忆里，传统庙会就是年味的象徵。大年初一，她和家人早早来到北京厂甸庙会。庙会上，巡游表演精彩不断，皮影作品、年画展、写福字活动等文气十足。今年春节，北京庙会全面开放，龙潭庙会、地坛庙会、八大处庙会等几处新年庙会盛况空前，来自各地的遊客在浓浓的烟火气里感受地道的“老北京味儿”。



舞龙舞狮、跑旱船、面塑泥人、高跷杂技……各地的庙会呈现著当地传统特色文化，迎接著来自八方的遊客，让这个新年人气更旺、年味更浓。



除了年味十足的庙会，灿烂夺目的灯会也备受遊客青睐。流光溢彩的花灯令很多市民遊客流连忘返。近几年，彩灯技术不断更新，迎春灯会与国风潮流、地域文化、年节文化、科技元素结合起来，充满创新创意和人文气息。



在山东，淄博花灯艺术节首次採用大型花灯和沉浸式演出融合的模式。有著悠久历史的四川自贡灯会今年则引入了新材料，《如梦飞天》灯组首次尝试採用水溶性树脂塑形，使人物面部犹如真人。在上海，豫园灯会成为人气最旺的地方之一，众多市民遊客慕名而来，欣赏“一夜鱼龙舞”的盛景。“今年的灯会延续了去年山海奇豫记主题，开启了山海经主题，街道上方大量的金鱼彩灯，建筑上盘踞的巨龙彩灯，让人如同走进龙宫，这就是中式浪漫吧！”网友“小凯”在社交平台讲述自己游览豫园灯会后的感受。