中評社北京2月25日電／網評：寵物寄養行業亟需規範



來源：北京日報 作者：孫延安



春節期間，不少人或返鄉或出游，為妥善安置留守在家的寵物，寄養服務異常火爆，而隨之而來的一系列問題，也讓很多人頭疼。



數據顯示，2023年我國寵物犬數量達5175萬只，寵物貓數量達6980萬只，已成為全球第二大寵物市場。在此背景下，寵物寄養市場需求水漲船高。作為一種新業態，寵物寄養並非只給“毛孩子”提供“溫馨的港灣”，往往還附加著喂食、洗澡、美容等一攬子服務。從市場反饋來看，每逢節假日，儘管不少寵物寄養門店價格攀升，但生意仍舊好做，甚至“一位難求”。



寵物寄養服務興起，行業競爭日趨白熱化，大有野蠻生長之勢。寄養價格體系混亂、服務標準不統一、相關資質不健全等問題日益凸顯。比如，有的寵物寄養店推出所謂VIP間、豪華間，春節期間寄養一只貓要花上萬元，價格堪比五星級酒店；有的商家涉嫌虛假宣傳，服務嚴重拉胯，給寵物投喂變質食物；還有的管理粗疏，致寵物生病甚至死亡……



寵物寄養，大家都想尋找可信賴的場所，購買最專業的服務。可寄養過程中事項繁雜，很多問題不好精準預測，難以釐清問題責任。由於未有細化的行業標準，商家收費水平也相當懸殊。其中，還不乏一些無資質商家渾水摸魚，防疫措施形同虛設。此外，寵物被送到陌生商家，可能會產生應激反應，倘若服務不當，難免產生糾紛。管理盲區之下，缺乏有效約束，暗含安全隱患，一旦遇到意外，消費者往往維權無門。



規範寄養行業，無論是收費標準、寄養必須履行的告知義務，還是發生糾紛後達成處理意見的邊界，都需要有一筆“明白賬”。一方面，相關監管需跟上腳步，結合市場實際情況，完善行業服務規範，提高准入門檻，約定寄養環境的硬性要求、寵物照顧的一般標準、應對突發的機制措施等。另一方面，對於寵物主人來說，在選擇寄養寵物時也要仔細確認店家資質，簽訂書面寄養協議，明確寵物健康狀況、服務內容、風險責任等。



隨著養寵熱，除了到店寄養，上門喂養、家庭寄養等新模式也悄然興起。明確規矩、加強監管，解決寄養行業的槽點，讓消費者更明白更放心，才能推動寵物經濟更加規範透明有序。