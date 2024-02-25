中評社北京2月25日電／網評：厚植法治沃土 滋育民企欣榮



來源：廣州日報 作者：夏振彬



21日，司法部、國家發展改革委、全國人大常委會法工委共同組織召開民營經濟促進法立法座談會，聽取民營企業代表和專家學者對立法的意見建議。記者從會上獲悉，民營經濟促進法起草工作已經啟動，立法進程將加快推進。立法工作要總結實踐經驗，鞏固改革成果，回應企業關切，補齊短板弱項，促進民營經濟健康發展。（2月21日央視新聞）



這則消息篇幅不長，但指向性明確、“信息量”巨大，傳遞出以法治力量護航民營經濟發展壯大的強烈信號，意味著我國民營經濟和民營企業將迎來更加堅實的法治保障！



民營經濟的重要性，已無需贅言。支持民營經濟發展壯大，是黨中央的一貫方針。在諸多支持中，法治保障尤為關鍵。市場經濟是法治經濟，法治是最好的營商環境。近年來，從頒布實施民法典、修改反壟斷法到出台《優化營商環境條例》，我國在強化民營經濟發展法治保障上，堪稱不遺餘力。從全國工商聯發布的2023年度萬家民營企業評營商環境調查結果看，法治環境得分連續4年穩居首位，顯示出法治護航民營經濟發展邁出堅實步伐。



既如此，為何要再專門立法，且“加快推進”？



從需求看——



高質量發展對民營經濟發展提出了更高要求。全力支持民營經濟發展壯大，對於持續推動經濟穩中向好、加快發展新質生產力等，有著重要意義。近年來，受三年疫情衝擊、經濟周期變化等影響，民營經濟發展面臨一定困難。市場的“冰山”、融資的“高山”、轉型的“火山”還未完全搬除，清欠要賬難、引才留才難等問題仍需有效破解。在法治保障上再發力、再加碼，更好營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，勢在必行。