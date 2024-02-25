中評社北京2月25日電／網評：反對“偽科普”不是因為“酸”



來源：南方日報 作者：默達



名為李一舟的“網紅AI教父”火了，一同被人記住的還有一張他與OpenAI公司CEO阿爾特曼的對比圖。據報導，李一舟曾售賣價格為199元的AI課程《每個人的人工智能課》，一年內銷售額約5000萬元，此舉引發網友熱議，有網友反諷“第一批用AI技術圈錢的人已經出現了”，也有網友將話題引到技術本身，意在尋找我國AI技術發展的“絆腳石”。目前，相關課程已下架，其個人視頻號也被禁止關注。



李一舟大張旗鼓地賣課牟利，算不算是一種詐騙？從法理上來講，買賣自願，即便課程中頗具水分，課件里遍布廣告，也算是“一個願打一個願挨”，警示我們在選擇知識付費產品時謹慎理智，擦亮雙眼。從後續爆料來看，有開發者控訴李一舟盜用模型，也有消費者指責其助教解散群聊不予退款，若侵權行為屬實，李一舟及其團隊或將面臨法律風險。而輿論對其的攻擊由事實上升到價值層面，則緣於李一舟更像是“偽科普”現象的代表，難免成為公眾情緒的宣洩口。



自文生視頻模型Sora面世以來，相關話題關注度較高，有人興奮有人擔憂，更多人則是感受到了一種強烈的緊迫感——國外又在一項技術上獲得了新突破，我們該如何追趕？此時輿論的槍口難免向內。李一舟高調賣課並非一日，歷經“大浪淘沙”“幾度轉型”最終成為直播間里的“老油條”，雖坐擁百萬粉絲，各平台網友卻對其惡評不斷，加之他長期標榜“清華博士”身份，難免成為公眾的話柄。



AI概念火熱，“李一舟”們想抓住機遇蹭流量，另辟蹊徑分走一杯羹，這份“小聰明”談不上大奸大惡，但站在全局來看的確經不起推敲。正如李一舟本人那份“含金量十足”的簡歷——清華博士沒錯，但是出自美院，和AI技術毫無關係；“人工智能戰略顧問”不假，但既不知道隸屬哪些公司，咨詢的問題恐怕也離不開“錢”。他們更像是精致利己的“偽科普者”，或是新興概念的“二道販子”。



輿論鮮明反對這些“偽科普者”，同樣也希望真正有效的科普聲音更加響亮。AI技術具有前沿性、顛覆性，其迅猛發展和普及應用極有可能放大群體間的數字鴻溝。若是東拼西凑、強加附會，或許能讓公眾瞭解到了“有這項技術”，但這股“銅臭氣”難免模糊了正確的科學觀念。日前，多部門印發《2024年提升全民數字素養與技能工作要點》，其中明確“要以助力提高人口整體素質、服務現代化產業體系建設、促進全體人民共同富裕為目標”。我們究竟需要怎樣的科普？以AI技術的新突破為契機，仍需深入思考。



新的“科學的春天”撲面而來，這既是一場機遇，也是一場挑戰，萬眾一心，謀事在人。公眾厭惡新興概念的“二道販子”，不是在“酸”他們迅速斂財，而是源於一種最樸素的價值理念：希望為潛心研究者提燈，為胸懷責任者引路。編織漂亮話或可以唬一時，但遲早會被拆穿。簡單將科學突破與個人變現綁定，最終只能是一場漏洞百出的“擊鼓傳花”。