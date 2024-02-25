中評社北京2月25日電／網評：拳擊有風險 辦卡需謹慎



來源：南方日報 作者：陸夷



在電影《熱辣滾燙》帶動下，一股“拳擊健身熱”最近悄然走紅。據媒體報導，“成人拳擊”“拳擊體驗課”“拳擊月卡”“女生拳擊”等關鍵詞搜索量，均較去年春節同期增長超10倍。熱潮之下，有值得肯定的一面，也有需要冷靜的一面。



電影中，樂瑩曾是一個“社恐”女孩，而後勇敢走出家門，通過拳擊重新找到了自己的力量和活力，終於“贏了一次”。電影之外，賈玲減肥100斤的前後變化更是令人津津樂道。加上春節期間，很多人大吃大喝、疏於鍛煉，致使減脂瘦身在節後很快被提上日程。長期來看，健身經濟的“開門紅”，也是順應了健康消費、悅己消費的趨勢。據統計，2016至2022年，中國健身人群復合增長率達9.3%，健身人群規模已達3.74億人，無論從數字描述還是切身體驗來看，健身確實已成為越來越多人的一種生活習慣。



然而，一邊是健身市場需求不斷增大，一邊是行業暴露出的風險有增無減。閉店、跑路、轉讓……近年來，健身房種種亂象頻頻成為網絡話題，導致消費者對行業的信任度下滑。根據《2022年中國健身行業數據報告》，2022年全年全國商業健身房倒閉總數約為9751家，倒閉率10.39%。也就是說，十家健身房中就有一家倒閉。主要原因還是老問題，預付式消費模式主導之下，健身行業杠杆高、風險大，憑消費者自身很難判斷健身房的可信度。



一節拳擊課價格少則百元，多則千元，每名會員購買一項課程套餐，加起來就是一筆可觀的數目。而消費者遭遇健身房“跑路”，“維權難”的案例比比皆是。日前，就有遇到體育培訓機構“跑路”的杭州家長反映，派出所、市場監管局、12345該找的都找了，但退費問題還是無解。考慮到高昂的時間成本和精力成本，很多人心力交瘁之下不得不選擇放棄。



再者，從拳擊運動本身來看，作為一種具有觀賞性、刺激性的體育項目，並不適合所有人。它可以培養選手不畏強手、敢於拼搏的運動精神，但由於身體的對抗在所難免，對於選手的體能、力量、意識、判斷、速度等都有很高要求。拋開職業賽場上容易受傷不說，普通拳擊運動中也可能因保護措施不當，受傷致殘。例如，去年重慶一則案例中，雖然原告是在拳擊私教課上受傷，但法院審理認定屬於意外事件，雙方均無過錯。



拳擊有風險，辦卡需謹慎。從前些年火遍全網的“毽子操”，到時下流行的拳擊，很多運動看似簡單卻易受傷。要對自己有清醒的認知和評估，切勿盲目跟風導致“流血又流淚”。也期待健身行業能夠進一步規範，以更有力的監督，更便捷的維權渠道，保障好消費者的權益，營造風清氣正的行業環境，不辜負消費者“熱辣滾燙”的期待。