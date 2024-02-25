中評社北京2月25日電／網評：教唆孩子踢人，踢不出足球希望



來源：北京晚報 作者：孟雅檀



2月21日，中國足協發布關於將《遼寧省足球運動協會關於對教練員吳高俊違規違紀的處罰決定》在全國執行的通知，禁止教練員吳高俊進入比賽替補席12個月、對沈陽奧颯啟星足球俱樂部予以取消比賽資格3個月，執行範圍擴展至全國各級各類足球比賽。



近日，在廣西北海舉行的全國青少年冬訓邀請賽中，沈陽奧颯啟星主教練吳高俊多次指揮小球員故意踢人。視頻顯示，在U10年齡段5到8名爭奪賽中，沈陽奧颯啟星0比6落後北京踢球者，吳高俊在場邊大聲指揮球員：“踢不著球能踢著人不？”“他再過你你就踢他！”“誰過你你就踢誰”“（對方）再進球就照（朝著）人踢！”隨後，場上多名北京隊小球員被踢倒在地。



足球比賽比的是教練技戰術水平和球員臨場發揮，比分落後應該及時調整戰術。氣急敗壞指揮小隊員踢人，根本就是公然藐視球場規則，不尊重體育精神，哪有一點教練員應有的職業素養和水準？足球鼓勵對抗，但必須基於合理的範圍和規則，喝令不到十歲的孩子去踢人，不僅留下錯誤引導，滋長暴力傾向，也會給被踢的小球員造成身體和精神傷害。



足球必須從娃娃抓起。最近幾年，中國足協對於青少年各項賽事投入了很大的人力物力，賽事和培訓工作的落實，在青訓俱樂部和小球員家長群體內取得了不錯的反響。但不可否認的是，仍有一些教練員缺乏正確的培養意識。足球教給孩子的不只是技戰術，更是公平和文明的比賽精神。作為踢過中超的退役球員，吳高俊不可能不知道球場上故意踢人是犯規行為，但仍指揮孩子出腳，說明他沒有領悟到體育育人的核心。教唆孩子踢人，可能踢掉孩子們的夢想，踢掉足球的希望。



中國足球水平一直令人失望，青少年足球培訓亂象同樣令人擔憂。青訓教練的整體水平和日常訓練質量，左右中國青少年足球水平的整體提高。踢球不是踢人，教練不能教壞。中國足球未來想要踢出水平，必須先把那些干擾比賽，特別是青少年比賽的“臟手腳”“盤外招”踢出去。