中評社北京2月25日電／網評：“復工專車”裡的城市溫度



來源：北京日報 作者：杜梨



首趟“點對點”返京復工專車日前順利抵京。來自甘肅禮縣的近百名“禮賢妹”和“禮賢大嫂”，在返京當天已有近七成確定了入戶崗位，甚至有雇主專程守候在大巴點上，只為接回自家阿姨。



北京作為超大型城市，無論是複雜的城市運轉，還是熱絡的市民生活，都離不開來自五湖四海的勞動者。數據顯示，外來人員占北京常住人口的四成，其中務工者不在少數。他們可能是家政、快遞、餐飲服務者，也可能是環衛、保潔、保安人員，在各自崗位奔忙，以辛勤汗水實現人生價值、追尋生活理想，同時為首都發展“添磚加瓦”。比如在西城區，走街串巷的快遞小哥，同時也是基層治理的重要力量，他們關心老年群體、排查安全隱患，讓街坊四鄰相當暖心。



“投我以木桃，報之以瓊瑤”，對於我們身邊這些“熟悉的陌生人”，城市理當給予足夠的尊重與關愛。長年背井離鄉，誰的工作生活都會遇見點難事，閑暇時間尤其逢年過節難免孤獨思鄉。隨著對美好生活的需要水漲船高，以及就業渠道更加多元豐富，人們會更在意工作打拼是否足夠舒心。



體面勞動，尊嚴生活，是每一位勞動者的樸素心願。著眼於務工人員可能遇到的困難，本市積極出台相關政策，力爭讓他們從細微處感受城市的友好善意。比如，為了給春節返京復工提供方便，推出包車、專列補貼；比如，逢年過節發放禮包、舉辦活動，提升他們的歸屬感、認同感；再如，依托“春風行動”“春暖農民工”等專項活動，提前摸排企業用工需求和農民工就業意願，積極搭建用工供需平台……主動向前、細致安排，把工作實實在在做到務工人員的心坎上，讓他們安身更安心，城市也會獲得更大的發展力量。



漫長時光，塑造了北京人局氣熱情的性格，這與友好包容的城市氛圍是同向的。讓人與人的相處更加溫潤，提升的將是整座城市的人文溫度和宜居程度。