中評社北京2月25日電／網評：孩子的綠茵場不容暴力污染



來源：北京日報 作者：晁星



不久前，在一場U10年齡段足球賽中，一位教練多次指揮小球員故意踢人，引發爭議。最終，在全國範圍內，該教練被禁賽一年，俱樂部被禁賽三個月。



“踢不著球能踢著人不”“他再過你你就踢他”“再進球就照人踢”……一場青少年比賽裡，這般教唆小孩子，確實奇葩至極。足球運動自帶熱血基因，場上難免會有肢體對抗甚至衝突。但眼看踢不贏就赤裸裸“踢人”，違背了最起碼的比賽規範和體育道德。放到任何比賽裡，都是令人不齒的行為。如此教唆，不僅會教壞自家的小球員，還可能會傷害對方球員。



至於這位教練為什麼如此明目張膽大喊踢人，我們不得而知。是有成績壓力，大比分落後輸急眼了，還是球員沒有鬥志，自己恨鐵不成鋼？但不管怎麼樣，這話是喊了，孩子們也照著做了。網傳視頻顯示，這場比賽中該隊球員多次出現危險犯規和傷人動作，著實讓人捏一把汗。



於小球員來說，青訓教練是啟蒙者、領路人。教練怎麼教，孩子怎麼學，前者的踢球習慣、比賽態度對後者產生著深刻影響。倘若這麼小的球員，就在教練的“教導”下，熟諳了那些上不得台面的“陰招”，對於他們的成長顯然不會有任何好處。如果有人還靠這些贏了比賽，危害更大。一旦養成功利心態，為了贏球不擇手段，很可能會讓他們失去對比賽的敬畏、對足球的尊重。



對一個教練的行為過度誇大或不太客觀，但“還有沒有教練教唆孩子‘照人踢’”，確實值得警惕。眾所周知，我國足球青訓基礎薄弱，青訓教練更是缺口巨大。近些年，不少退役球員積極投身青訓事業，這是好事。但作為教練，這些老球員水平到底如何，球品到底怎麼樣，能不能幫孩子樹立正確的比賽觀念、比賽態度？若還有人教唆孩子玩“陰招”，宣揚球場暴力，這樣的執教思維蔓延開去，對整個青訓事業害莫大焉。



贏球靠的是團結協作、敢打敢拼，不是急功近利、不擇手段。從之前的“讓孩子踢假球”到這次的“教孩子踢人”，如何能抓出“未來之星”？不管怎樣，搞好青訓，勢必要先下決心、下功夫拔掉污染綠茵場的稗草。