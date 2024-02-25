中評社北京2月25日電／網評：“網紅雪糕”為何過氣了？



來源：廣州日報 作者：陳文傑



股權凍結、公號“停更”、降價促銷……曾經的“網紅雪糕”鐘薛高再次引發關注。近日，鐘薛高食品（上海）有限公司所持3500萬股權被凍結，涉及旗下3家公司。在第三方購物平台上，鐘薛高的產品均以很低的價格銷售，其中臨期產品已低至2.5元一支。（2月22日《華西都市報》）



若不是新聞提起，這個早已淡出視線的“網紅雪糕”，還有多少人記得？其實，在去年“雙11”期間，鐘薛高就已“缺席”。依靠線上渠道發家的它，官方微信公眾號、小紅書等已停更數月甚至半年。曾經立志要做中國TOP1的鐘薛高，似乎未能逃過“網紅終將過氣”的結局。



何以至此？從表面上看，沒有處理好兩個“火出圈”的爭議，是鐘薛高“跌落神壇”的直接原因。第一個爭議是“雪糕刺客”。這個雖未指名道姓，但有著“你直接報我身份證號”差不多效果的網絡標簽，讓從一開始就走高端路線的鐘薛高，著實撞在槍口上了。很多人對它的第一印象就停留在“貴”上了。而最為致命的是第二個爭議，“火燒不化”。因雪糕誇張的耐高溫性，又牽涉到食品安全等問題，使鐘薛高一度陷入各種負面輿論和質疑。前者勸退了眾人的錢包，後者則嚇退了眾人的胃。



鐘薛高如今前途未蔔，可能在它前期過於重視線上營銷和流量時就埋下了隱患。所謂成也蕭何，敗也蕭何。因流量而起，也可能遭其反噬。唯有在品質與用戶體驗上下苦功夫，才能贏得消費者信任與支持。