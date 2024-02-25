中評社北京2月25日電／網評：孩子紅包豈能粗暴“充公”



來源：廣州日報 作者：付迎紅



孩子的壓歲錢到底歸誰所有？最近，在某地法院審理的一起案件中，法院認定，壓歲錢是長輩基於親屬關係對晚輩進行的財產性贈與，應歸未成年人本人所有，未成年人的監護人無權隨意處分被監護人的財產。（2月22日光明網）



我想每個孩子的童年都經歷過數場“壓歲錢保衛戰”。每逢過年，總會有家長拿出影帝影後級的表演施展紅包“騙局”，堪稱演技了得、套路重重。最經典的當然是“壓歲錢爸媽幫你收著”，結果紅包到手還沒來得及捂熱就被哄騙進了爸媽口袋。還有欺負孩子數學不好的，試圖用兩張換一張——給出去是紅的、換回來的是藍的。觀察下來，號稱給孩子的壓歲錢，結果有不少被迫上繳“充公”。



結合民法典相關規定，近來法院給出的判例對壓歲錢的歸屬問題一錘定音，壓歲錢本質上屬於他人的財產性贈與，歸孩子所有，不是家長的個人私產，也並非其左手倒右手後重回腰包的人情錢。講白了，對孩子的壓歲錢，父母衹有保管權，沒有所有權、處分權，家長不能簡單粗暴、自作主張地據為己有、裝入私囊。



再換個角度看，紅包歸屬背後，實際還蘊藏著不少育兒經。比起“侵吞侵占”，廣大家長倒不如從壓歲錢入手，引導孩子從小培養理財意識、財產權意識。比如對一些數額小的紅包，不妨適當“放權”，留出部分給孩子作為小金庫自主支配，在這個過程中幫助他們提升理財意識；對於那些金額大的，也可以從長計議、精打細算，作為長期教育成長基金儲備投資使用，和孩子共同管理，也不失為一場別具意義的教育。