中評社北京2月25日電／網評：從典型騙局中看見典型意義



來源：南方日報 作者：鐘頤



“國家發行了一種數字貨幣，一個人只能買一單，一單1000元，到年底時保底能賺回來5萬元……”看到這裡，想必你已經覺察到，這妥妥就是一個局——2023年下半年，福建省漳州市公安機關成功打掉一個詐騙犯罪團夥，查明涉案金額達2億元。



但你要說這個騙術很拙劣，它竟然又能持續六年之久，受害者多達萬人之眾。反詐雖不是新鮮話題，但老調重彈的必要性，總被現實不斷印證。在這起案件中，一個關鍵的信息是，該案涉及人員多數為50歲以上的中老年人，“坑老”騙局又一次得逞。不難看出，其一大原因，是精準“拿捏”了人性。



“投資一千賺五萬”，就是一個典型實例。比如，詐騙團夥以“配合國家打贏經濟保衛戰”“支持央行數字貨幣”等為幌子，炮製虛假投資項目，甚至偽造政府機關文件，這種慣用伎倆不僅是為了提高可信度，也是利用中老年人的愛國情懷，製造出“參與項目就是為國出力”的虛假聯繫，滿足他們的情緒價值需要；又如，利用“以小博大”的心理，實行“饑餓戰術”，再經過團夥自導自演，把報單幣單價從100元逐漸上漲到1600元；更不要說，正是深知部分中老年人缺乏陪伴、存在情感真空，詐騙團隊經常以“扶貧”“慈善”的名義，到家庭困難的會員家中“慰問”，大打“親情牌”“攻心牌”。



此案的另一典型意義在於，它呈現了問題背後的“養老焦慮”。有兩個細節值得注意：一是不少受騙者的家庭並不富裕，二是不少參與者最開始也是詐騙的受害者，隨著在騙局中越陷越深，為了回本，又成為詐騙團夥成員。而據辦案民警表示，這是一起集接觸性詐騙、電信網絡詐騙、傳銷為一體的混合型案件，犯罪團夥建立大量微信群，裂變式發展下線，層級代理多、參與人員多、蔓延速度快。如此種種，讓人不得不警惕，這種投資騙局的危害性會進一步放大，甚至上升為較複雜的社會治理問題。



“魔高一尺”，呼喚“道高一丈”；念好“防”字訣，就是最好的“銅墻鐵壁”。在筆者看來，關鍵要做好兩個“下沉”：從地域上看，諸多案例表明，由於信息相對閉塞，一些偏遠山區和農村的中老年人、獨居老人，更容易成為騙子“圍獵”的對象，因此，反詐工作有必要加速“下沉”，深入村頭巷尾、田間地頭；從形式上看，正如上文指出，“坑老”現象的多發，某種程度上也折射出，防騙教育的實效性仍待提升，不妨針對這一群體的特點去做文章，如情景模擬詐騙話術、發動其子女參與其中等，讓防騙知識真正“下沉”、入腦入心。



說到底，所有的花言巧語，都抵不過一句“人間清醒”：天上不會掉餡餅，哪怕看上去再好吃。