中評社北京2月25日電／網評：布林肯“餐桌菜單論”的霸權底色



來源：南方日報 作者：丁戈隆東



“在國際體系中，如果你不坐在餐桌旁，就會出現在菜單上。”當地時間2月17日，美國國務卿布林肯在第60屆慕尼黑安全會議的小組討論會中發言，談及中美關係時，他再次引用了這樣一句露骨的“老話”，暴露了美國骨子裡的唯我獨尊和霸權霸道。



據媒體考證，這番“餐桌菜單論”最早在1993年被用於描述黎巴嫩的局勢，隨後在不同場合下被反復引用。不少美國政客認為，這句話能夠“精準且生動”地反映美國的全球戰略和世界觀。2022年1月，北京冬奧會開幕前夕，布林肯無端攻擊冬奧會舉辦，炒作涉華議題。他在闡釋中美關係時就用了“餐桌菜單論”，意思是要全方位採取措施有效應對中國，“確保美國現在以及將來都坐在餐桌旁，而不能出現在菜單上”。作為超級大國的首席外交官，布林肯說這句話所展現出來的弱肉強食世界觀，透著森森的冷酷和寒意。許多網友表示，布林肯道出了美國的思維方式，“說這樣的話太瘋狂了”，“美帝國開啟了掠食者模式”。



事實上，美國在經歷兩次世界大戰和冷戰成為全球頭號強國後，更加簡單粗暴、肆無忌憚，以赤裸裸的零和博弈思維謀求霸權、維護霸權、濫用霸權。美國在政治上肆意妄為，長期打著所謂民主和人權旗號，企圖按照美國的價值觀和政治制度塑造其他國家和世界秩序；在軍事上窮兵黷武，從烏克蘭、伊拉克、阿富汗、利比亞、敘利亞到巴基斯坦、也門，美國一如既往本性難移，開展代理人、低強度和無人機戰爭；在經濟上巧取豪奪，借助美元的主要國際儲備貨幣地位向全世界收取“鑄幣稅”，利用對國際組織的控制，脅迫他國服務美國政治經濟戰略；在科技上大搞壟斷打壓、技術封鎖，將科技問題政治化、武器化、意識形態化，遏阻其他國家科技和經濟發展……美國的霸權霸道霸凌行徑貽害國際社會，給世界和平穩定和各國民生福祉帶來嚴重危害。



在美國這場“餐桌和菜單”殘酷算計中，作為美國人的盟友，歐洲人都難逃成為美國“盤中餐”的命運。骨子裡充滿霸權思維與霸道行徑的美國，為了一己私利，在背信棄義、“背刺”盟友方面堪稱“行家裡手”。2021年8月，美國突然宣布撤軍阿富汗，在喀布爾機場重演“西貢時刻”。對此，美國既沒有與歐洲盟友“打招呼”，又斷然拒絕盟友關於延後撤軍時間的請求，將汹湧而來的阿富汗難民留給歐洲夥伴。再比如，借烏克蘭危機捆綁壓榨歐洲，用補貼誘使企業將生產基地從歐洲轉移到美國，在美國認為必要的時候，歐洲人也要上“菜單”，成為美國資本和政客分食的對象。難怪美國前國務卿基辛格曾說：“做美國的敵人是危險的，但是做美國的盟友則是致命的。”



布林肯以“餐桌菜單論”炒作中美競爭，說明美方的霸權焦慮越發深重。這與中國提倡的“人類命運共同體”理念截然不同。中國的言和行，都是致力於構建一個沒有國家需要成為犧牲品的多極化格局。大國之間的競爭不符合當前時代的趨勢，也無法解決美國自身或全球面臨的問題。渲染競爭有百弊而無一利，尋求合作是必需而不是選擇。事實反復證明，中美合則兩利，鬥則俱傷。中國無意改變美國，同樣美國也不應試圖改變中國。美國應當真正尊重中國的合理擔憂和發展權利，跳出競爭對抗邏輯，照顧彼此利益和關切，尋求交流合作的最大公約數，畫出合作共贏的最大同心圓，為中美兩國各自發展、共同繁榮，為全世界和平與發展共同貢獻大國智慧和力量。



得道多助，失道寡助。恃強凌弱、巧取豪奪、零和博弈等霸權霸道霸凌行徑危害深重，和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋。世界不是少數超級大國單方面主導的“私人餐桌”，而應是一個所有國家能共享繁榮、共同承擔責任、公平競爭的開放舞台。國與國之間要相互尊重、平等相待，大國應該有大國的樣子。美國應該反躬自省，深刻檢視自己的所作所為，放棄傲慢與偏見，摒棄霸權霸道霸凌。