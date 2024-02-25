中評社北京2月25日電／網評：“Sora一下”會侵權嗎？



來源：北京日報 作者：崔文佳



OpenAI首個視頻生成模型Sora持續引發關注。僅需輸入一段文字，便可生成1分鐘的視頻內容，這一表現在驚艶世界的同時，也催生了一系列新問題。比如，摘取一段《西游記》裡的文字內容，“Sora一下”，算侵權嗎？



這樣的問題確實讓人無法一笑而過。今天，尊重原創、保護版權早已不是“沉睡的意識”，Sora這一現象級應用一旦大面積落地，既有法律法規或許能夠回答部分問題，卻也勢必出現一些空白之處。就拿上述問題來說，根據我國著作權法，作者去世超過五十年後，其作品的發表權、復制權等權利便不再受著作權法的保護，即作品進入了“公有領域”，任何人均可不經原著作權所有人許可而自由使用該作品。這個意義上，“Sora一下”《西游記》並不侵權。



但反過來，倘若文本來自尚在世作者的文學作品，那麼“Sora一下”後的視頻是否侵權呢？仔細想來，這可能又要分情況討論。比如，生成視頻與文字內容高度貼合，讓人一眼即明，這是否就與小說改編電影類似，涉及改編權？相反，生成視頻與文字內容讓人看不出明顯關聯，甚至成為一種全新創作，是否就不涉及侵權？諸如此類的細節，都值得相關人士審慎思考、盡早作答。誠如業內人士預測，Sora或將孕育“點子生意”，而短篇的輸入文本很容易被模仿剽竊。衹有盡早釐清法律法規，才能讓這樣的新產業在陽光下成長。



以更大視野看，“Sora一下”僅是一個縮影，隨著人工智能不斷進化，它正以難以想象的方式嵌入生產生活。從模仿政要人物發表演講，到散布虛假信息干擾選舉；從涉足軍事衝突，到濫用個人信息，人工智能讓越來越多的人感受到何謂雙刃劍。如何有效降低新興技術的風險，避免打開智能革命時代的“潘多拉魔盒”，這是迫在眉睫的課題。從客觀規律上講，法律規制與技術發展必然存在時差，但有必要提高建章立制的速度，積極前瞻研判相關風險，全力守住法律和倫理底線，推動人工智能朝著科技向善的方向發展。



《中國AI數字商業產業展望2021－2025》報告指出：以生成式AI和組合式AI為代表的人工智能新興技術將成為中國數字商業產業鏈的關鍵應用技術棧。作為國內人工智能綜合實力最強的城市，北京在今年的政府工作報告中指出，2024年將加快人工智能在政務、醫療、教育、工業、生活服務等領域應用。可以看出，人工智能正在加速走向實用化、產業化。從這樣的角度來說，根據現實痛點，及時推動法律法規出台，是規範人工智能發展的需要，也是激發經濟社會活力的需要。



科技的最高價值，就是讓這個世界變得更美好。不斷提高駕馭人工智能的本領，是我們收穫科技紅利的基本前提。